Lídri členských štátov NATO sa schádzajú na ostro sledovanom summite v tureckej Ankare. Očakáva sa nielen schválenie miliardovej pomoci pre brániacu sa Ukrajinu, ale aj mimoriadne zložité vyjednávania s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Európski spojenci sa mu budú snažiť dokázať plnenie obranných záväzkov na pozadí napätia vyvolaného americkými ambíciami v Grónsku či vojnou v Iráne. Slovensko bude na rokovaniach zastupovať prezident Peter Pellegrini.
V tureckej Ankare sa v utorok 7. júla a v stredu 8. júla stretnú prezidenti a premiéri 32 členských štátov Severoatlantickej aliancie (NATO). Očakáva sa, že opätovne potvrdia podporu Ukrajine a prisľúbia jej ďalšiu vojenskú pomoc. Európski lídri sa tiež budú snažiť americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi dokázať, že plnia sľub, ktorý dali na minuloročnom summite v Haagu – že do roku 2035 budú vynakladať na obranu každoročne najmenej päť percent HDP.
Napäté vzťahy s USA a obranné výdavky
Pôjde o druhý summit Aliancie od návratu Trumpa do Bieleho domu. Americký prezident od minuloročného zasadnutia ostatných členov NATO opakovane kritizoval, a to napriek tomu, že sa zaviazali významne zvýšiť svoje vojenské výdavky v súlade s jeho požiadavkami. Vzťahy medzi USA a ostatnými spojencami odvtedy prešli viacerými ťažkými skúškami. Výrazne ich narušili najmä tieto udalosti:
- zámer Trumpa ovládnuť Grónsko, ktoré je autonómnou súčasťou členského štátu NATO – Dánska,
- začiatok americko-izraelskej vojenskej agresie v Iráne (Trump ostro kritizoval európskych spojencov, ktorí neposkytli USA svoje kapacity na pomoc pri tejto operácii),
- oznámenie Washingtonu o znížení svojich vojenských kapacít vyčlenených pre potreby Aliancie v Európe a plánované prehodnotenie prítomnosti síl na starom kontinente.
Napriek nezhodám však Trump na summit pricestuje. Lídri sa zamerajú na zhodnotenie pokroku v oblasti zvyšovania obranných výdavkov a posilnenie zbrojného priemyslu.
„V roku 2025 európski spojenci a Kanada zvýšili svoje investície do kľúčových obranných potrieb o viac ako 139 miliárd dolárov. Budujeme budúcnosť: silnejšiu Európu v rámci silnejšieho NATO – modernizovanej Aliancie. Európski spojenci a Kanada v spolupráci so Spojenými štátmi preberajú väčšiu zodpovednosť za obranu,“
uvádza sa v pripravených záveroch summitu.
Podpora Ukrajiny a fórum zbrojoviek
Zatiaľ čo minuloročný summit sa sústredil na zvyšovanie obranných výdavkov, tohtoročné stretnutie by sa malo zamerať na rozvoj výroby zbraní a podporu inovácií. Aliancia preto usporiada v utorok v Ankare fórum zbrojárskeho priemyslu, na ktorom budú oznámené dohody v hodnote desiatok miliárd dolárov.
Na základe dohodnutého uznesenia by sa mali spojenci zaviazať poskytnúť Ukrajine celkovo 140 miliárd eur počas dvojročného obdobia (70 miliárd ročne) určených na vojenské vybavenie, podporu a výcvik. V tejto sume sú už zarátané prostriedky z pôžičky EÚ. Podľa dostupných informácií prostriedky poskytnú iba európski členovia NATO a Kanada. USA sa na finančnej podpore priamo podieľať nebudú, hoci závery diplomaticky podporia.
V súvislosti s Iránom sa očakáva, že spojenci zdôraznia svoj nesúhlas s tým, aby disponoval jadrovými zbraňami, a vyzvú Teherán, aby rešpektoval slobodu plavby v Hormuzskom prielive. Európski predstavitelia však majú obavy, aby vojna v Iráne a nezhody medzi USA a Európou nezatienili celý summit.
Hosťujúce Turecko a delegácia Slovenska
Turecko bude aliančných lídrov hostiť po druhýkrát. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan bude počas bilaterálnych rozhovorov s Trumpom pravdepodobne tlačiť na to, aby jeho krajina mohla opäť pristúpiť k programu stíhačiek F-35, z ktorého bola vylúčená pre nákup ruských systémov. Rokovať plánuje aj o nákupe raketového systému SAMP/T z Francúzska a Talianska.
Okrem aliančných lídrov sú na summit do Ankary pozvaní aj ďalší významní medzinárodní predstavitelia:
- juhokórejský prezident I Če-mjong,
- predseda Európskej rady António Costa,
- predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová,
- ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj,
- sýrsky prezident Ahmad Šara (bilaterálna pozvánka od hostiteľa).
Slovenskú delegáciu vedie prezident Peter Pellegrini, ktorý vo štvrtok 9. júla absolvuje aj bilaterálne stretnutie s tureckým prezidentom Erdoganom. Do Ankary s ním vycestovali aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár a minister obrany Robert Kaliňák. Prezident informoval, že Slovensko podporí závery summitu, no zdôraznil, že prípadné finančné záväzky týkajúce sa vojenskej pomoci Ukrajine zostávajú na individuálnom rozhodnutí jednotlivých členských štátov a nepredstavujú plošný záväzok. O detailoch a zákulisí summitu informovala agentúra TASR na základe správ od agentúry Reuters.