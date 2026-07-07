Európsky parlament udelil prísne sankcie poľskému europoslancovi Grzegorzovi Braunovi. Za urážlivé a antisemitské výroky na adresu vysokej predstaviteľky EÚ Kaje Kallasovej dostal zákaz účasti na zasadnutiach bezpečnostného výboru a prišiel o finančné príspevky. Zďaleka pritom nejde o jeho prvý škandalózny a disciplinárny prehrešok.
Európsky parlament (EP) zakázal poľskému europoslancovi Grzegorzovi Braunovi účasť na zasadnutiach Výboru pre bezpečnosť a obranu (SEDE) na 20 dní. Zároveň mu odobral dva denné príspevky z dôvodu jeho urážlivých výrokov namierených voči vysokej predstaviteľke Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaji Kallasovej.
Tieto sankcie v pondelok 6. júla oznámila predsedníčka EP Roberta Metsolová. Týkajú sa Braunových vyjadrení počas marcového zasadnutia SEDE, na ktorom sa zúčastnila aj Kallasová.
Antisemitské vyjadrenia a urážky
Na spomínanom stretnutí Braun označil Kallasovej funkciu za zbytočnú, pričom tvrdil, že „židia, Izrael a židovská diaspóra všade“ sú agresormi v konflikte na Blízkom východe a šéfke diplomacie EÚ priamo povedal:
„Ste len tlmičom na konci hlavne zbrane, a to je všetko, čo tu robíte.“
Zároveň Kallasovú obvinil zo snahy umlčať jeho i ostatných. Predseda výboru David McAllister odsúdil tieto tvrdenia ako antisemitské.
Metsolová v pondelok na začiatok štvordňového plenárneho zasadnutia v Štrasburgu uviedla, že konanie poľského europoslanca podkopalo dôstojnosť a povesť európskej inštitúcie. Vo svojom prejave poukázala na jeho „opakované zlyhania“ v dodržiavaní základných štandardov správania.
Opakované prehrešky a stíhanie
Ide o najnovšie disciplinárne opatrenie voči Braunovi, s ktorým sa spája už viacero incidentov. V minulosti bol sankcionovaný a upozorňovaný za nasledujúce konanie:
- urážlivé výroky zamerané voči LGBTI ľuďom,
- narušenie minúty ticha na pamiatku obetí holokaustu,
- zahasenie židovského svietnika v budove poľského Sejmu hasiacim prístrojom (za čo je aktuálne aj trestne stíhaný).
O disciplinárnom treste informovala agentúra TASR na základe správy agentúry PAP.