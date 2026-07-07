Virtuálna herečka Tilly Norwoodová, ktorá bola kompletne vytvorená umelou inteligenciou, napokon získa svoju prelomovú rolu v celovečernom filme. Projekt s názvom Misaligned má byť prelomovou hybridnou produkciou spájajúcou technológiu a prácu reálnych filmárov. Deje sa tak napriek silnému odporu hollywoodskych odborov a známych hercov, ktorí pred nahrádzaním ľudskej skúsenosti počítačovými programami rázne varujú.
Tvorcovia virtuálnej herečky Tilly Norwoodovej zo štúdia Particle 6 v pondelok 6. júla oznámili, že vytvoria celovečerný film, v ktorom bude hrať táto AI postava hlavnú úlohu. Zaujímavosťou je, že od svojho vytvorenia na jeseň 2025 ešte nebola obsadená do žiadneho projektu. Pripravovaná snímka má byť vyrobená umelou inteligenciou (AI) za pomoci ľudských scenáristov, technikov a hercov.
Názov komediálnej drámy Misaligned odkazuje na problém zosúladenia umelej inteligencie s ľudskými hodnotami a cieľmi.
„AI môže podporiť tvorbu kvalitných filmových príbehov, ale len s výrazným podielom ľudskej tvorivosti, zručnosti, úsudku a času. To nie je obmedzenie technológie. Práve o tom to celé je. Tvorcovia filmov, ktorí budú v nasledujúcom desaťročí úspešní, budú tí, čo do týchto nových nástrojov prinesú desaťročia skúseností. Vo filme Misaligned to chceme uplatniť v plnom rozsahu,“
uviedla generálna riaditeľka a zakladateľka Particle 6 Eline van der Veldenová.
Hovorca štúdia zároveň doplnil, že nateraz je príliš skoro hovoriť o spôsobe distribúcie – či už v kinách alebo prostredníctvom streamovacích služieb – či o presnom dátume uvedenia filmu.
Odpor Hollywoodu a obavy odborov
Hollywoodske odbory a poprední herci vrátane Scarlett Johansson či Cate Blanchett už dlhšie vyzývajú na obmedzenie používania AI a jej generatívnych nástrojov pri práci s umeleckými dielami, ktoré sú chránené autorskými právami, a to bez výslovného súhlasu tvorcov.
Odbory zdôraznili, že Tilly Norwoodová v podstate nie je žiadna herečka. Vo svojej argumentácii upozorňujú na tieto nedostatky AI hercov:
- ide iba o postavu vytvorenú počítačovým programom,
- nemá žiadne životné skúsenosti, z ktorých by mohla pred kamerou čerpať,
- nemá reálne emócie a diváci nemajú záujem sledovať počítačom vytvorený obsah, ktorý nie je zakorenený v ľudskej skúsenosti.
Van der Veldenová na túto kritiku reagovala s tým, že „v žiadnom prípade nie je proti tomu, aby AI pomáhala ľudskej tvorivosti“. Uviedla, že hybridná produkcia by mohla zahŕňať napríklad využitie ľudských hercov na snímanie pohybu alebo hereckých výkonov. Cieľom je spolupráca skutočných filmárov s umelou inteligenciou tak, aby sa naplno spojili ľudské skúsenosti s možnosťami AI. O projekte a reakciách informovala agentúra TASR na základe správ od agentúry AFP a stanice NBC News.