Európska únia zablokovala súčasnú podobu francúzskeho návrhu zákona, ktorý mal zakázať sociálne siete pre deti do 15 rokov. Hoci Brusel plne podporuje snahu o lepšiu ochranu maloletých v online priestore, francúzska legislatíva podľa neho naráža na európske pravidlá a zasahuje do kompetencií samotnej Únie. Paríž tak bude musieť svoj prísny návrh upraviť.
Európska únia (EÚ) v pondelok 6. júla rozhodla, že francúzsky návrh zákona by v prípade schválenia v súčasnej podobe porušoval pravidlá spoločenstva. Členské štáty majú síce právo prijímať vlastné zákony, tie však nesmú zasahovať do právomocí výkonných orgánov EÚ.
„Plne súhlasíme s cieľom francúzskych orgánov: maloletí musia byť na internete lepšie chránení. Francúzsko bolo dôležitým hnacím motorom tejto diskusie,“
uviedol hovorca EÚ Thomas Regnier.
Prekrytie so Zákonom o digitálnych službách
Európska komisia (EK) vo formálnom písomnom stanovisku argumentovala, že francúzsky návrh sa prekrýva s existujúcou európskou legislatívou upravujúcou obsah na internete – známou ako Zákon o digitálnych službách (DSA). Návrh navyše priznáva francúzskym regulačným orgánom príliš široké právomoci.
Stanovisko Komisie nebráni Francúzsku v zavedení vekovej hranice, musí však zákon novelizovať, aby bol v súlade s európskym právom. Pre stanovené postupy nemôže byť upravený zákon schválený skôr než 10. augusta.
„Stanovisko Komisie pomáha zabezpečiť, aby akékoľvek vnútroštátne opatrenie bolo účinné a v súlade s právom EÚ. Musíme minimalizovať fragmentáciu vnútroštátnych systémov, ktorá môže viesť k právnej neistote alebo oslabiť vynútiteľnosť práva,“
doplnil Regnier. Práve EK má podľa DSA výhradnú právomoc vyšetrovať, požadovať zmeny a ukladať pokuty najväčším svetovým platformám.
Celosvetový trend a plány Bruselu
Snahy o obmedzenie prístupu detí k sociálnym sieťam naberajú na obrátkach na celom svete:
- Zákaz pre osoby mladšie ako 16 rokov ako prvá krajina na svete zaviedla v decembri Austrália.
- Jej príklad následne nasledovalo viacero krajín, vrátane Spojeného kráľovstva v júni tohto roka.
- Možný celoúnijný zákaz aktuálne zvažuje aj samotná EÚ.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová už poverila špeciálnu expertnú skupinu, aby preskúmala, aké kroky by mal Brusel podniknúť na lepšiu ochranu detí na internete. Svoje oficiálne odporúčania by mala skupina predložiť v pondelok 13. júla. O zisteniach a postojoch EÚ informovala tlačová agentúra TASR na základe správy agentúry AFP.