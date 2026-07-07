Paraguajská vláda ostro odsúdila rasistické výroky opozičnej senátorky na adresu francúzskej futbalovej hviezdy Kyliana Mbappého. Škandál vypukol po víkendovom vyradení juhoamerického tímu z majstrovstiev sveta. Francúzsko už avizovalo právne kroky a na hrubé urážky priamo reagoval aj samotný kapitán francúzskej reprezentácie.
Paraguajské ministerstvo zahraničných vecí sa v pondelok 6. júla oficiálne dištancovalo od útokov na kapitána francúzskeho národného tímu Kyliana Mbappého.
„Výroky senátorky Celeste Amarillovej namierené proti kapitánovi francúzskeho národného tímu Kylianovi Mbappému sú v rozpore s hodnotami a princípmi, ktoré podporujú pokojné spolužitie a rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, teda hodnotami, ktoré naša krajina presadzuje. V žiadnom prípade nepredstavujú postoj vlády Paraguajskej republiky ani paraguajského ľudu,“
uviedol rezort diplomacie vo svojom vyhlásení.
Hrubé urážky po vyradení z turnaja
Senátorka Celeste Amarillová, ktorá je členkou hlavnej opozičnej Liberálnej strany, neudržala emócie po tom, čo Francúzsko v sobotu 4. júla zvíťazilo nad juhoamerickým súperom 1:0 vo vyhrotenom zápase. O Mbappém vyhlásila, že bol počas stretnutia „vystrašený na smrť“. Francúzsky denník Le Monde citoval jej šokujúce slová, v ktorých futbalistu označila za „kolonizovaného Kamerunčana, ktorý sa v skutočnosti len vydáva za Francúza, zbohatlíka, zatrpknutého, arogantného a škaredého človeka“.
„Ten idiot sa nenaučil ani písať. Namiesto materského mlieka cucal kokosy,“
napísala paraguajská politička.
Francúzsko chystá žalobu, reagoval aj Mbappé
Tieto vyjadrenia vyvolali vo Francúzsku okamžité a obrovské pobúrenie. Na diplomatický aj športový incident reagovali viaceré významné osobnosti:
- Ministerka športu Marina Ferrariová rasistické útoky namierené proti futbalistovi čo najsilnejšie odsúdila.
- Prezident Francúzskej futbalovej federácie Philippe Diallo avizoval rázny postup. Podľa jeho slov podajú v súvislosti s týmito „trestnými a odsúdeniahodnými“ výrokmi oznámenie na prokuratúru s cieľom začať právne konanie.
- Samotný futbalista zverejnil na sociálnej sieti X priamy a tvrdý odkaz pre senátorku.
„Pani Celeste Amarillová, ste opovrhnutiahodná žena a nie ste hodná svojej funkcie. Nereprezentujete Paraguaj, krajinu, ktorá počas celej súťaže ukázala vášeň a česť,“
napísal Mbappé. O medzinárodnom incidente informovala agentúra TASR na základe správy od agentúry AFP.