Spojené štáty sa podľa Moskvy čoraz viac vzďaľujú od myšlienky urovnať rusko-ukrajinskú vojnu prostredníctvom kompromisu a rokovaní. Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov z tohto posunu viní západných spojencov, ktorí podľa neho podnecujú konflikt. Rétorická prestrelka prichádza v čase, keď Moskva neustále pripomína údajnú dohodu Trumpa a Putina z Aljašky, ktorej existenciu však americká diplomacia popiera.
Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov v pondelok 6. júla vyhlásil, že vojna na Ukrajine viedla k úplnému rozpadu doterajšieho euroatlantického modelu bezpečnosti. O jeho slovách informovala agentúra TASS.
Riabkov tvrdí, že európske členské štáty NATO a Kanada úmyselne eskalujú situáciu.
„Zámerne a vytrvalo podnecujú ozbrojený konflikt tým, že zásobujú kyjevský režim zbraňami a poskytujú mu finančnú a politickú podporu,“
uviedol ruský diplomat.
Kritika spojencov a ekonomický tlak
Podľa ruského predstaviteľa sa vojna naďalej predlžuje pre tlak európskych lídrov na Washington.
„Strana vojnových štváčov, ktorú zastupujú vládnuce kruhy vo Veľkej Británii, Nemecku a Francúzsku, ako aj vedenie EÚ a NATO, sa snaží získať na svoju stranu Američanov, ktorí – súdiac podľa ich rétoriky a nedávnych krokov – sa čoraz viac vzďaľujú od myšlienky vyriešiť ukrajinskú otázku prostredníctvom rokovaní a kompromisu,“
vyhlásil Riabkov.
Rusko je navyše podľa neho neustále vystavované stupňujúcim sa nepriateľským krokom zo strany Západu, ktoré zahŕňajú najmä:
- tlak prostredníctvom sankcií, ktoré sa nielen udržujú, ale dokonca zintenzívňujú,
- pokračujúce snahy o úplné vytlačenie Ruska z medzinárodných trhov, vrátane tých energetických.
Spor o dohody z Anchorage
Ruskí predstavitelia sa pri úsilí o ukončenie vojny na Ukrajine, ktorá sa už viac než štyri roky bráni ruskej invázii, ustavične odvolávajú na takzvané dohody z Anchorage.
Na základni Anchorage na Aljaške sa v auguste minulého roka stretli americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin. Podľa Moskvy sa dohodli na základných bodoch prípadnej mierovej dohody. Kľúčovými podmienkami malo byť predovšetkým stiahnutie Ukrajiny z Donbasu výmenou za zmrazenie frontových línií v ostatných oblastiach.
Šéf americkej diplomacie Marco Rubio však nedávno ostro poprel tvrdenie, že v Anchorage k nejakej dohode vôbec došlo. Keby sa tak podľa neho bolo stalo, vojna by sa už skončila, vyhlásil koncom júna. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov následne vyzval Rubia, aby vysvetlil svoje výroky a jasne definoval úlohu USA pri sprostredkovaní mierových rokovaní. Informácie priniesla agentúra TASR.