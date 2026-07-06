Generálny tajomník NATO Mark Rutte vyzýva členské štáty, aby na summite v Ankare predložili jasné a dôveryhodné plány na dosiahnutie nových obranných výdavkov. Tie by mali do roku 2035 stúpnuť až na päť percent HDP. Tlak na zvyšovanie rozpočtov prichádza po dlhodobej kritike zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa. Lídri okrem toho potvrdia masívnu vojenskú podporu pre Ukrajinu vo výške 70 miliárd.
Mark Rutte to uviedol na tlačovej konferencii v pondelok 6. júla, v predvečer summitu, ktorý sa uskutoční v utorok a stredu (7. a 8. júla) v tureckej metropole.
Tlak Donalda Trumpa a päťpercentný cieľ
Po tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa sa spojenci na minuloročnom summite NATO v Haagu zaviazali výrazne zvýšiť investície do obrany na päť percent svojho HDP do roku 2035. Toto navýšenie by sa malo prerozdeliť nasledovne:
- 3,5 percenta by malo ísť výlučne na armádu,
- 1,5 percenta na výdavky v súvisiacich oblastiach, ako je napríklad infraštruktúra.
Rutte už vo výročnej správe NATO zverejnenej v marci vyjadril očakávanie, že krajiny na tohtotýždňovom summite v Ankare preukážu, že sú na jasnej a vierohodnej ceste k zvýšeniu týchto výdavkov.
Trump dlhodobo vyčíta Európe, že sa podľa neho pridlho spoliehala na ochranu Spojených štátov a na svoju obranu nevynakladala dostatok vlastných prostriedkov. Európskych spojencov kritizuje aj pre ich postoj k vojne USA proti Iránu. Nedávno dokonca pohrozil, že im Spojené štáty nemusia prísť na pomoc, keď o ňu požiadajú.
Nové zbrojné kontrakty a Ukrajina
Šéf Aliancie v pondelok uviedol, že európski spojenci a Kanada podľa odhadov NATO vlani a v tomto roku investujú do obrany spolu o 258 miliárd dolárov viac než v predchádzajúcich rokoch. Ich doterajšie výsledky sú podľa neho pôsobivé a už teraz investujú do obrany a bezpečnosti štyri percentá svojho HDP.
Zároveň zopakoval, že spojenci v Ankare oznámia nové zbrojné kontrakty v hodnote desiatok miliárd dolárov, ktoré podľa neho zabezpečia „nevyhnutnú výbavu potrebnú na odstrašenie a obranu“.
Summit má okrem iného potvrdiť aj podporu Ruskom napadnutej Ukrajine. Štáty podľa návrhu záverečného vyhlásenia prisľúbia Kyjevu vojenskú pomoc vo výške 70 miliárd a opätovne označia Rusko za dlhodobú hrozbu pre transatlantickú bezpečnosť.
„V súčasnosti Ukrajina mení dynamiku na bojisku... potrebuje však našu nepretržitú podporu, najmä pokiaľ ide o protivzdušnú obranu,“
povedal Rutte novinárom. Spojenci musia podľa neho naďalej zabezpečovať, aby Ukrajina dostala presne to, čo potrebuje. Informovala o tom agentúra TASR na základe správy od agentúry AP.