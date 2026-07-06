Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski ostro odmietol tvrdenia Kremľa, že Rusko nepredstavuje pre jeho krajinu hrozbu. Varšava podľa neho nie je v bezprostrednom ohrození len vďaka tomu, že sa Ukrajina naďalej úspešne bráni. Šéf poľskej diplomacie zároveň obhajoval pokračujúcu podporu Kyjeva a reagoval na skryté vyhrážky Moskvy týkajúce sa poľskej výroby dronov.
Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski v pondelok 6. júla spochybnil vyjadrenia hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova, že Rusko nepredstavuje hrozbu pre Poľsko. Kým sa však Ukrajina úspešne bráni, bezprostredné riziko ruského útoku proti NATO podľa neho nehrozí. Povedal to na tlačovej konferencii pred výročným stretnutím s poľskými diplomatmi pôsobiacimi v zahraničí.
„Presne to isté hovorili v týždňoch pred inváziou na Ukrajinu. Kategoricky popierali, že by mali akýkoľvek úmysel zaútočiť na Ukrajinu, rovnako ako predtým popierali, že takzvaní zelení mužíci na Kryme boli ich vojaci,“
pripomenul Sikorski históriu ruských vyjadrení.
Obrana Ukrajiny a vyhrážky Kremľa
Podľa šéfa poľskej diplomacie Rusko zatiaľ nie je schopné podniknúť rozsiahlu ofenzívu proti štátom Severoatlantickej aliancie.
„Pokiaľ sa Ukrajina statočne bráni a spôsobuje Rusku straty, Rusko nie je schopné uskutočniť všeobecnú ofenzívu proti Západu vrátane Poľska. To je dôvod, pre ktorý pomáhame Ukrajine,“
dodal Sikorski.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov predtým v nedeľu 5. júla vyhlásil, že nie je dobré, aby sa v Poľsku vyrábalo veľké množstvo dronov, ktoré sú používané na útoky na ruských vojakov. Ako poznamenal, ruské ministerstvo obrany už zverejnilo adresy týchto spoločností. Varšava by podľa neho mala „starostlivo zvážiť svoju bezpečnosť“.
Zverejnenie pomoci a strategické záujmy
Sikorski obhajoval pokračovanie podpory Kyjeva a avizované zverejnenie informácií o poľských daroch pre Ukrajinu. Podľa neho tento krok ukáže rozsah pomoci, ktorú Poľsko poskytlo susednej brániacej sa krajine od začiatku ruskej invázie, a môže prispieť k zlepšeniu vzájomných vzťahov.
Minister zdôraznil, že strategické záujmy Poľska sa napriek politickým sporom nezmenili.
„Jedno nešťastné rozhodnutie prezidenta Zelenského nezmenilo fakt, že Putin predstavuje hrozbu pre Ukrajinu, NATO aj Poľsko,“
vyhlásil na záver. O udalosti informoval varšavský spravodajca agentúry TASR na základe správ od agentúry PAP.