Rusko a Čína odštartovali spoločné námorné manévre v Žltom mori. Kremeľ ubezpečuje, že cvičenie nie je namierené proti žiadnemu štátu a má naopak posilniť bezpečnosť v regióne. Súčasťou operácií je nielen tradičná technika a nácvik protiponorkového boja, ale aj masívne využitie moderných bezpilotných systémov.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že spoločné námorné cvičenia Ruska a Číny s názvom Joint Sea-2026, ktoré sa v pondelok 6. júla začali v Žltom mori pri čínskom prístavnom meste Čching-tao, nie sú namierené proti žiadnej inej krajine a prispejú k posilneniu regionálnej bezpečnosti.
„Pokiaľ ide o naše spoločné cvičenia, nie sú namierené proti nikomu, ani proti žiadnemu štátu v regióne. Všetci by si to mali uvedomiť,“
odpovedal Peskov na otázku, či by tieto cvičenia mohli vyvolať negatívnu reakciu vlád v ázijsko-tichomorskom regióne.
„Naopak, spolupráca medzi Ruskom a Čínou v takejto dôležitej a kritickej oblasti je veľmi významným faktorom, ktorý prispieva k predvídateľnosti a bezpečnosti v tomto regióne,“
dodal hovorca Kremľa (pričom bol upravený zrejmý preklep z pôvodnej správy na slovo „faktorom“).
Zapojenie techniky a zameranie manévrov
Tieto každoročné cvičenia potrvajú do 13. júla. Rusko vyslalo zo svojej Tichomorskej flotily na manévre viacero plavidiel, medzi ktorými figuruje krížnik, korveta, ponorka s diesel-elektrickým pohonom a záchranné plavidlo.
Ruský kontradmirál Sergej Sinko na slávnostnom otvorení cvičenia vyhlásil, že manévre majú posilniť „strategické partnerstvo“ medzi oboma krajinami. Neskôr priblížil, že ako špecifický prvok týchto cvičení sa využíva značný počet bezpilotných systémov a bezposádkových plavidiel.
„Cvičenie konkrétne počíta so scenárom boja proti bezpilotným systémom,“
uviedol Sinko s tým, že ide o veľmi dôležitú otázku, ktorej na cvičení venujú značný priestor.
Tohtoročné cvičenia sa zameriavajú na široké spektrum vojenských úloh. Námorníci oboch krajín budú trénovať najmä:
- spoločné manévrovanie a nácvik komunikácie,
- delostreleckú paľbu na určené ciele,
- protiponorkový boj,
- pátracie a záchranné operácie (vrátane záchrany posádky ponorky).
Kontext: Upevňovanie spojenectva
Manévre sa konajú len dva mesiace po návšteve ruského prezidenta Vladimira Putina v Číne. Počas nej šéf Kremľa skonštatoval, že bilaterálne vzťahy dosiahli bezprecedentnú úroveň. Jeho čínsky náprotivok Si Ťin-pching vtedy ocenil „neotrasiteľné“ partnerstvo s Moskvou. O cvičení informovala agentúra TASR na základe správ od agentúr Reuters, RIA a TASS.