Hudobník Marián Čekovský reaguje na medializované informácie o obrovskom honorári za vystúpenie na štátnych oslavách príchodu Cyrila a Metoda. Podľa jeho slov bola odmena minimálna a odmieta spájanie s akoukoľvek politickou stranou. Konateľ produkčnej spoločnosti navyše spresnil, že spomínaná suma vo výške takmer 27-tisíc eur predstavovala celkový rozpočet na celú hudobnú produkciu vrátane zboru a orchestra, nie honorár pre jedného interpreta.
Na hrade Devín v Bratislave sa v nedeľu 5. júla konali celonárodné oslavy sviatku sv. Cyrila a Metoda. V rámci kultúrneho programu zaznela aj skladba Nádej a viera. Krátko po vystúpení sa v médiách a na sociálnych sieťach začala šíriť informácia, že Marián Čekovský a jeho manželka Nataša Čekovská dostali za interpretáciu honorár približne 26 000 eur.
Samotný hudobník to v pondelok 6. júla pre TASR odmietol s tým, že jeho honorár bol minimálny. Zdôraznil, že oslavy boli štátne, nie stranícke, a on sám nechce byť na žiadnej strane.
Suma pokrývala desiatky hudobníkov a produkciu
Konateľ spoločnosti Bemykey Music, ktorá projekt vystúpenia Čekovských zabezpečovala, Michal Bugala informoval, že medializovaná suma nepredstavovala honorár, ale celkový rozpočet na vystúpenie.
„V médiách a na sociálnych sieťach bola opakovane uvádzaná suma 26 814 eur, pričom v mnohých prípadoch bola nesprávne interpretovaná ako honorár interpretov. Táto informácia nie je pravdivá. Uvedená suma predstavuje celkovú cenu za vytvorenie a kompletnú realizáciu autorského hudobného diela vrátane DPH. Cena bez DPH predstavovala 21 800 eur,“
vyhlásil Bugala.
Z tejto celkovej sumy firma podľa jeho slov financovala široké spektrum položiek:
- autorské honoráre vrátane hudby a textu,
- interpretačné honoráre sólistov,
- odmeny pre inštrumentalistov, sláčikové kvarteto a spevácky zbor,
- hudobnú produkciu, aranžmány a ďalšie nevyhnutné náklady.
Zmluva s agentúrou a omyly ohľadom sestry
Firma ďalej uviedla, že manželia Čekovskí prijali jej ponuku na podujatí vystúpiť a zmluvný vzťah ich zastupujúcej agentúry vznikol výhradne so spoločnosťou Bemykey Music. V súvislosti s realizáciou skladby nemali uzatvorený žiadny priamy zmluvný vzťah s organizátorom podujatia, ani sa nepodieľali na jeho dramaturgii či produkcii. Tento fakt potvrdil aj samotný hudobník.
Produkčná spoločnosť poukázala tiež na to, že sa v mediálnom priestore objavili informácie spájajúce s projektom aj skladateľku Ľubicu Čekovskú. Tá sa však na príprave diela podľa spoločnosti vôbec nepodieľala.
„Vzhľadom na skutočnosť, že jej meno bolo v niektorých mediálnych výstupoch a príspevkoch na sociálnych sieťach uvádzané mylne, považujeme za svoju povinnosť túto skutočnosť jednoznačne uviesť na pravú mieru,“
uzavrela firma vo svojom stanovisku. O detailoch a reakciách informovala tlačová agentúra TASR.