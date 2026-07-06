Britské ministerstvo obrany informovalo o nebezpečnom incidente v Nórskom mori. K lietadlovej lodi HMS Prince of Wales sa v malej výške priblížilo ruské hliadkovacie lietadlo, ktoré do jej tesnej blízkosti zhodilo sonarové bóje. Na situáciu museli okamžite reagovať stíhačky F-35. Udalosť ešte viac zvyšuje napätie pred blížiacim sa summitom NATO.
K incidentu došlo podľa predstaviteľov Spojeného kráľovstva vo štvrtok 2. júla. Ruské hliadkovacie lietadlo typu Bear-F (britské označenie pre protiponorkové lietadlo Tu-142) preletelo v malej výške „zbytočne blízko“ od lietadlovej lode HMS Prince of Wales.
„Lietadlo Bear-F... zhodilo veľké množstvo sonarových bójí v tesnej blízkosti lietadlovej lode,“
uviedlo britské ministerstvo obrany. Dve stíhačky F-35 okamžite odštartovali z paluby HMS Prince of Wales, aby prinútili ruské lietadlo z oblasti sa vzdialiť.
Napätie pred summitom a ochrana káblov
Británia označila incident za „nebezpečný a neprofesionálny“. K udalosti došlo len niekoľko dní pred dôležitým summitom NATO v Ankare, kde členské štáty plánujú prisľúbiť vojenskú pomoc Ukrajine vo výške 70 miliárd eur na rok 2026.
Úderná skupina okolo britskej lietadlovej lode je v súčasnosti nasadená v Severnom Atlantiku. Londýn v regióne v uplynulom období zrealizoval viaceré bezpečnostné a strategické kroky:
- nasadenie údernej skupiny v Severnom Atlantiku pre obavy z ruskej agresie v oblasti,
- posilnenie námornej prítomnosti v blízkosti podmorských káblov a potrubí od začiatku roka 2026 (s cieľom zabrániť ruským ponorkám v ich zneužívaní či poškodzovaní),
- monitorovanie prítomnosti ruských ponoriek, ktoré vo vodách Spojeného kráľovstva a v ich okolí trvalo viac ako mesiac a pol.
Británia v samostatnom vyhlásení v pondelok 6. júla zároveň uviedla, že britský minister obrany Dan Jarvis nedávno lietadlovú loď vo vodách neďaleko Islandu osobne navštívil. Informovala o tom agentúra TASR na základe pondelňajšej správy agentúry Reuters.