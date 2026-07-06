Opozičná strana SaS vyzýva prezidenta Petra Pellegriniho, aby ako hlavný veliteľ ozbrojených síl zabránil opätovnému vytvoreniu Vojenského obvodu Javorina. Odpor voči zámeru ministerstva obrany rastie aj medzi reštituentmi a dotknutými samosprávami na východe Slovenska. Kým opozícia organizuje petíciu, minister obrany Robert Kaliňák obavy z vyvlastňovania odmieta a s vlastníkmi sa chce dohodnúť.
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) vyzýva prezidenta Petra Pellegriniho ako veliteľa Ozbrojených síl SR, aby sa postavil proti obnoveniu Vojenského obvodu Javorina. Predseda strany Branislav Gröhling v pondelok 6. júla na tlačovej konferencii upozornil, že sa na nich obracajú desiatky obyvateľov Spiša, Šariša i Zamaguria, ktorí sú zo zámeru ministerstva šokovaní.
Proti znovuobnoveniu sú aj samotní reštituenti, ktorí vyzvali ministerstvo na dialóg. Odmietajú akékoľvek jednostranné kroky zo strany štátu, ako sú nátlakové ponuky na zámeny či odpredaj pozemkov. Strana iniciovala proti tomuto zámeru aj petíciu, pod ktorú sa doposiaľ podpísalo približne 5 000 ľudí.
„S týmto zámerom zásadne nesúhlasíme a spravíme všetko pre to, aby sa neuskutočnil. Ľudia na východe Slovenska si zaslúžia vedieť, či prezident súhlasí s tým, aby prišli o to, čo celé roky budovali,“
uviedol Gröhling.
Historická trauma a odpor samospráv
Pri vzniku vojenského obvodu boli v roku 1952 násilne vysťahované obce Ľubické Kúpele, Blažov, Dvorce a Ruskinovce, pričom ich obyvatelia prišli o svoje domovy a majetok. Poslanec Národnej rady SR za SaS Vladimír Ledecký v tejto súvislosti ostro kritizuje aktuálny prístup rezortu.
„Minister Robert Kaliňák (Smer-SD) namiesto stretnutí s občanmi či so starostami len priletel pozrieť územie vrtuľníkom. Ak tvrdí, že projekt sa bude realizovať 15 rokov, je zrejmé, že nejde o krátkodobé riešenie, ale o budovanie vojenskej základne,“
podotkol Ledecký.
Poslanec zároveň oslovil starostov a primátorov miest a obcí v okresoch Kežmarok, Levoča, Sabinov, Stará Ľubovňa, Poprad a Spišská Nová Ves so žiadosťou o prijatie uznesení proti obnoveniu vojenského obvodu. Viaceré inštitúcie už tak podľa neho urobili. Proti zámeru sa oficiálne postavili tieto organizácie:
- Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja,
- Združenie miest a obcí Spiša,
- Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí.
Postoj ministerstva obrany
Zámer obnoviť vojenský obvod potvrdil minister obrany Kaliňák ešte začiatkom júna na rokovaní parlamentného brannobezpečnostného výboru. Zároveň však vylúčil, že by rezort plánoval vyvlastniť pozemky pod bývalým vojenským obvodom v Kežmarskom okrese. S tisícami vlastníkov sa chce štát dohodnúť v priebehu nasledujúcich troch rokov. Slovenské ozbrojené sily podľa ministra nový výcvikový priestor nevyhnutne potrebujú.
Tlačová agentúra TASR doplnila, že v súvislosti so žiadosťou strany SaS už oslovila so žiadosťou o reakciu Kanceláriu prezidenta SR.