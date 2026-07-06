Generálny tajomník OSN António Guterres varuje pred prirýchlym vývojom umelej inteligencie, s ktorým už nedokážeme držať krok. Na prvom globálnom dialógu na vládnej úrovni v Ženeve preto zdôraznil nevyhnutnosť zavedenia celosvetových pravidiel. Tie majú zmierniť potenciálne riziká nových technológií s osobitným dôrazom na ochranu detí.
Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres v pondelok 6. júla varoval pred tempom, akým v súčasnosti napreduje vývoj umelej inteligencie (AI).
„Technológia, ktorá dokáže zmeniť ekonomiky, trh práce, výsledky volieb a rovnováhu bezpečnosti sa vyvíja rýchlejšie, než dokážeme sledovať, a to sa týka aj ľudí, ktorí ju budujú,“
povedal Guterres delegátom na podujatí v Ženeve.
„Inovácie potrebujú ochranné opatrenia... Ak má byť umelá inteligencia výkonná, musí podliehať regulácii,“
skonštatoval rázne šéf OSN.
Dialóg o ochranných opatreniach
Cieľom prebiehajúceho dvojdňového globálneho dialógu OSN o správe umelej inteligencie však nateraz nie je vypracovanie záväznej zmluvy. Podľa organizátorov ide skôr o celosvetovú diskusiu zameranú na stanovenie pravidiel. Tieto opatrenia by mali v prvom rade zmierniť potenciálne škody spôsobené umelou inteligenciou a zároveň naplno využiť príležitosti, ktoré prináša.
Nezávislé posúdenie a ďalšie kroky
Delegáti v Ženeve posudzujú správu nezávislého vedeckého panelu. Ten pozostáva zo 40 odborníkov a je plne podporovaný samotnou OSN. Expertný panel na podujatí predstavil svoje zistenia z vôbec prvého globálneho nezávislého posúdenia AI. V rámci iniciatívy by mali nasledovať tieto tri dôležité kroky:
- dôkladné posúdenie aktuálnych zistení a odporúčaní odborného panelu,
- vypracovanie ešte komplexnejšej a detailnejšej správy, ktorá je naplánovaná na budúci rok,
- usporiadanie druhého globálneho stretnutia k tejto téme, ktoré sa uskutoční v New Yorku.
O udalosti informovala agentúra TASR na základe správy agentúry Reuters.