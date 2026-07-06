Slovenská republika má pred blížiacim sa summitom Severoatlantickej aliancie (NATO) jasné a jednotné stanovisko. Najvyšší ústavní činitelia sa zhodli na tom, že Slovensko závery summitu podporí, no naďalej sa odmieta finančne podieľať na vojenskej pomoci pre Ukrajinu. Svoj postoj plánuje Bratislava opierať aj o list od generálneho tajomníka Aliancie, ktorý potvrdzuje dobrovoľnosť takýchto príspevkov. Pomoc východnému susedovi tak zostane zameraná výlučne na nevojenskú sféru.
Prezident SR Peter Pellegrini absolvoval v pondelok 6. júla pred odchodom na summit NATO pracovné raňajky s predsedom vlády Robertom Ficom a ministrom zahraničných vecí Jurajom Blanárom. Cieľom ich stretnutia bolo koordinovať spoločný postup a stanovisko Slovenskej republiky k záverom aliančného summitu.
Prezident informoval, že všetci traja predstavitelia sa zhodli na podpore záverov. Zároveň však zdôraznil, že prípadné finančné záväzky týkajúce sa vojenskej pomoci Ukrajine zostávajú na individuálnom rozhodnutí jednotlivých členských štátov a nepredstavujú plošný záväzok pre všetkých spojencov.
„Slovensko podporí závery samitu NATO, zároveň však naďalej platí, že sa nebude podieľať na ďalších finančných príspevkoch ani pôžičkách určených na vojenskú pomoc Ukrajine,“ uviedol prezident SR.
List od šéfa Aliancie a formy pomoci
Hlava štátu zároveň informovala, že predseda vlády Robert Fico mu na stretnutí odovzdal list generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho. Ten podľa prezidenta jednoznačne potvrdzuje, že ustanovenia záverov summitu nezaväzujú Slovenskú republiku podieľať sa na financovaní ďalšej vojenskej pomoci a že prípadné príspevky zostávajú na individuálnom rozhodnutí jednotlivých členských štátov.
Peter Pellegrini ale zdôraznil, že Slovensko bude aj naďalej pokračovať v pomoci Ukrajine inými formami, a to presne tak ako doteraz. Podpora sa má sústrediť na nasledujúce oblasti:
- pomoc v humanitárnej oblasti,
- podpora pri obnove energetickej infraštruktúry,
- poskytovanie nesmrtiacich systémov.
Pokračovať by mali aj spoločné rokovania vlád Slovenskej republiky a Ukrajiny, pričom najbližšie stretnutie kabinetov je plánované po letných mesiacoch v ukrajinskom meste Ľvov. O detailoch pondelkového stretnutia informovala priamo Kancelária prezidenta SR.