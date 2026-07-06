Po tragickom nočnom raketovom útoku na Kyjev, ktorý si vyžiadal najmenej 14 obetí a desiatky zranených, vyzýva ukrajinský prezident spojencov k ráznym krokom. Od nadchádzajúceho summitu Severoatlantickej aliancie v tureckej Ankare očakáva najmä posilnenie protivzdušnej obrany a dodávky systémov Patriot. Apel na Západ podporil aj šéf ukrajinskej diplomacie a predsedníčka Európskej komisie.
Nočný raketový a dronový útok na ukrajinskú metropolu a jej okolie mal mimoriadne tragické následky. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj bezprostredne po ňom vyzval spojencov na prijatie silných rozhodnutí na blížiacom sa summite Severoatlantickej aliancie (NATO).
„Pre svet, a predovšetkým pre Ameriku a našich európskych partnerov, je mimoriadne dôležité, aby zo summitu NATO v Ankare vzišli silné rozhodnutia na podporu našej protivzdušnej obrany, a tým aj na ochranu životov bežných ľudí... Spojené štáty a Európa majú dostatok sily na to, aby tento teror zastavili,“
napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X, pričom od spojencov opätovne žiada predovšetkým dodávky rakiet pre systémy protivzdušnej obrany Patriot.
Varovanie pred slabými krokmi a nové sankcie
Na okamžité posilnenie vojenskej podpory Ukrajiny apeloval aj minister zahraničných vecí Andrij Sybiha, ktorý poukázal na surovosť nočného ruského úderu.
„Odkaz ruského prezidenta Vladimira Putina pre Ankaru je jasný: namieri balistické rakety na spiace deti a bude v zabíjaní pokračovať, pokiaľ to bude možné. Ako na to zareagujú lídri Aliancie? Už nie je čas na slabé kroky. Tie by Moskvu len povzbudili, aby pokračovala a rozšírila teror aj za Ukrajinu,“
zdôraznil šéf ukrajinskej diplomacie.
Potrebu posilnenia ochrany ukrajinského neba pripomenula aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Z jej reakcie vyplynuli tri hlavné kroky európskej podpory:
- témou protivzdušnej obrany sa budú lídri bezodkladne zaoberať tento týždeň v Ankare,
- príde k ďalšiemu uvoľneniu finančnej pomoci od Európskej únie,
- zintenzívnia sa práce na prijatí už 21. balíka protiruských sankcií.
Očakávania od summitu v Ankare
Summit NATO sa v Ankare uskutoční koncom tohto týždňa vo štvrtok a v piatok (9. a 10. júla). Podľa očakávaní predstavitelia členských štátov opätovne potvrdia podporu Ukrajine a prisľúbia jej ďalšiu vojenskú pomoc.
Návrh spoločného vyhlásenia zo summitu už teraz obsahuje formuláciu, že na rok 2026 sa spojenci zaviazali poskytnúť Ukrajine vojenskú techniku, pomoc a výcvik v ohromnej hodnote 70 miliárd eur. Lídri by taktiež mali potvrdiť svoj suverénny záväzok udržať aspoň rovnakú úroveň podpory aj v nasledujúcom roku 2027. O udalosti informovala agentúra TASR.