Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vyhlásil, že z pôvodnej špeciálnej vojenskej operácie na Ukrajine sa už stala skutočná vojna. Zodpovednosť za to pripísal Západu, ktorý podľa neho poskytuje Kyjevu zbrane a satelitné dáta na zasahovanie ruských cieľov. Priznanie vojnového stavu z úst ruského predstaviteľa prichádza v čase, keď konflikt trvá dlhšie ako prvá svetová vojna a straty ruskej armády sa počítajú v stovkách tisíc.
Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov hovoril o aktuálnej situácii v nedeľu 5. júla v televíznom rozhovore s redaktorom Pavlom Zarubinom v programe Vesti. Pre plnoformátovú inváziu na Ukrajine, ktorá trvá od februára 2022, sa pritom v Rusku doteraz oficiálne používa výlučne eufemizmus špeciálna vojenská operácia (SVO).
„Prebieha vojna, je to skutočná vojna. Všetko sa to začalo ako špeciálna vojenská operácia. Pokračuje to však ako vojna, pretože za Kyjevom stoja Berlín, Paríž, Haag, Oslo a, žiaľ, aj Washington,“ vyhlásil Peskov.
Doplnil tiež, že západné krajiny pomáhajú ukrajinským silám zameriavať ciele prostredníctvom svojich satelitov.
„A prostredníctvom celej svojej infraštruktúry im pomáhajú mieriť zahraničnými zbraňami na naše ciele. Za týchto okolností je kyjevský režim schopný všetkého,“ dodal hovorca Kremľa.
Kontext: Cenzúra a vojnové straty
Slovo „vojna“ je pritom v Rusku dlhodobo cenzurované. V marci 2022 bol ruský Trestný zákonník doplnený o článok 207.3 o verejnom šírení vedome nepravdivých informácií o použití ozbrojených síl. Odvtedy sa využíva pri trestnom alebo priestupkovom stíhaní médií a obyvateľov v prípade, že v spojení s konfliktom použijú zakázaný termín vojna alebo invázia. Podľa medzinárodných organizácií ide o cielený nástroj na potláčanie slobody prejavu.
Plnoformátová vojna na Ukrajine už dnes trvá dlhšie ako prvá svetová vojna alebo takzvaná Veľká vlastenecká vojna. Na pomoc brániacej sa krajine prúdi masívna podpora, pričom odhady vojenských strát sú obrovské:
- Spojené štáty vyčlenili na pomoc do januára 2026 približne 114,6 miliardy eur a Európa prispela sumou okolo 270 miliárd eur (podľa údajov Kielskeho inštitútu pre svetovú ekonomiku).
- Západní spojenci okrem zbraní poskytujú Kyjevu aj strategické spravodajské informácie.
- Do júna 2026 dosiahli ruské straty podľa washingtonského Centra pre strategické a medzinárodné štúdie (CSIS) zhruba 1,4 milióna osôb, vrátane asi 450 000 mŕtvych.
- Do 3. júla 2026 bolo menovite identifikovaných viac ako 230 600 ruských obetí.
Informácie priniesla agentúra TASR na základe správ agentúry TASS a denníka The Moscow Times.