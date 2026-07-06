Finančná správa spúšťa celoslovenskú kontrolnú akciu. Zameria sa na platiteľov DPH, ktorí si pri kúpe osobného motorového vozidla uplatnili stopercentný odpočet dane s tvrdením, že ho využívajú výlučne na podnikanie. Kontrolóri budú okrem dokladov a kníh jázd fyzicky preverovať aj prítomnosť týchto áut na vytypovaných verejných priestranstvách.
Plošná kontrolná akcia sa týka osobných motorových vozidiel nadobudnutých po 1. januári 2026. Finančná správa sa rozhodla preveriť správnosť uplatneného odpočítania dane z pridanej hodnoty (DPH), splnenie oznamovacej povinnosti voči daňovému úradu a riadne vedenie zákonom predpísaných záznamov.
Zameranie kontrol a hľadanie áut v uliciach
Kontrolóri si posvietia na prípady, kedy si platitelia DPH uplatnili nárok na odpočítanie dane v plnom rozsahu 100 % a deklarovali výlučné firemné využitie vozidla. V rámci vyhľadávacej činnosti budú daniari priamo v teréne monitorovať prítomnosť týchto osobných motorových vozidiel na vytypovaných verejných priestranstvách, aby odhalili ich prípadné súkromné využívanie.
Kontrolná činnosť bude zameraná na dodržiavanie novej legislatívy, a to najmä na nasledujúce oblasti:
- správnosť uplatneného odpočítania DPH pri nadobudnutí osobných motorových vozidiel,
- preukazovanie výlučného použitia osobného motorového vozidla na podnikanie,
- vedenie záznamov preukazujúcich rozsah tohto výlučného použitia.
Výzva na dobrovoľnú nápravu
Finančná správa dôsledne preveruje prípady s rizikom neoprávneného uplatnenia 100-percentného odpočtu. Inštitúcia zároveň upozorňuje podnikateľov, že pri osobných autách používaných aj na iné účely ako podnikanie (napríklad na súkromné jazdy) je možné uplatniť odpočítanie dane spravidla len v obmedzenom rozsahu 50 %.
Subjekty, ktoré pochybili, inštitúcia vyzýva na dobrovoľné odstránenie zistených nedostatkov ešte pred samotným začatím daňovej kontroly. Takýto krok môže podľa daniarov výrazne prispieť k zníženiu negatívnych dôsledkov a sankcií vyplývajúcich z porušenia predpisov.
Cieľom plošných aktivít je zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetkých platiteľov DPH a ochrániť príjmy štátneho rozpočtu. O konkrétnych výsledkoch akcie bude Finančná správa informovať po jej ukončení. O plánoch informovala samotná inštitúcia vo svojej tlačovej správe v pondelok 6. júla.