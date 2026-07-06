Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku v pondelok pokračuje ostro sledovaný proces v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a prípravy vrážd prokurátorov. Pred senát by sa mal opäť postaviť kľúčový svedok Zoltán Andruskó, ktorého doterajšie výpovede priamo usvedčujú obžalovaných Mariana K. a Alenu Zs.
Súdny proces na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku pokračuje v pondelok 6. júla. Vypovedať by mal opäť kľúčový svedok Zoltán Andruskó, ktorý si za sprostredkovanie novinárovej vraždy odpykáva 15-ročný nepodmienečný trest odňatia slobody.
Odstraňovanie rozporov vo výpovedi
Andruskó vypovedal už v máji, kedy pred senátom strávil tri dni v rade. Najskôr absolvoval spontánnu výpoveď a následne odpovedal na otázky procesných strán. Obžalovanú Alenu Zs. priamo usvedčoval z objednávok vraždy novinára a prokurátorov. Hlavným objednávateľom mal byť podľa jeho mienky Marian K.
Súd by mal teraz v prítomnosti svedka vykonať ďalšie dôkazy a v pláne je aj prípadné odstraňovanie rozporov v jeho doterajších výpovediach.
Kontext
V prípade vraždy Jána Kuciaka z februára 2018, pri ktorej zomrela vo Veľkej Mači aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, čelí obžalobe z jej objednávky práve dvojica Marian K. a Alena Zs. Predošlé dva rozsudky už zrušil Najvyšší súd SR, a preto sa prípad po tretí raz dostal na ŠTS.
Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, kým sprostredkovateľ vraždy Andruskó dostal 15 rokov nepodmienečne.
Pre prípravu vrážd prokurátorov čelia obžalobe okrem Mariana K. a Aleny Zs. aj Dušan K. a Darko D. Objednávky na likvidáciu sa mali podľa obžaloby týkať týchto osôb:
- Maroš Žilinka a Daniel Lipšic (na jeseň 2017),
- Peter Šufliarsky (v roku 2018).
K realizácii týchto vrážd nedošlo. V tomto prípade je od roku 2022 právoplatne odsúdený Tomáš Szabó, ktorý sa k príprave vrážd priznal.