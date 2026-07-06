Tragická bilancia ničivého zemetrasenia vo Venezuele z konca júna naďalej stúpa. Najnovšie oficiálne údaje hovoria o viac ako 3 300 obetiach a tisíckach zranených. Kým úrady narýchlo pochovávajú neidentifikované telá, dočasná prezidentka obhajuje postup vlády. Zasiahnutej krajine pomáhali aj slovenskí záchranári, ktorí sa už po vyčerpávajúcom nasadení vrátili do vlasti.
Počet obetí zemetrasenia stúpol na najmenej 3 342, vyplýva z najnovších údajov zverejnených tamojším ministerstvom informácií v nedeľu 5. júla. Predchádzajúca bilancia udávala 2 954 mŕtvych. Zranených je stále viac ako 16 000 ľudí a bez strechy nad hlavou zostalo vyše 17 000 Venezuelčanov. Úrady podľa agentúry AFP v nedeľu pochovali aj viac ako 150 tiel osôb, ktoré už nedokázali identifikovať.
Najväčšie škody a kritika vlády
Dva za sebou nasledujúce otrasy s magnitúdou 7,2 a 7,5 postihli krajinu koncom júna. Najväčšie škody zaznamenal severný štát La Guaira a pobrežná oblasť severne od hlavného mesta Caracas.
Dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová vo svojej nedeľnej reči pri príležitosti 215. výročia nezávislosti Venezuely obhajovala kroky vlády bezprostredne po zemetraseniach. Tie totiž zo strany verejnosti mnohí ostro kritizovali ako oneskorené a nedostatočné.
Návrat slovenských záchranárov
Do Venezuely odletel 28. júna pomáhať aj slovenský záchranný tím. Jeho zloženie pre medzinárodnú misiu bolo nasledovné:
- 15 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ),
- 5 členov Horskej záchrannej služby (HZS),
- 4 špeciálne cvičené pátracie psy.
Napriek maximálnemu úsiliu a nasadeniu v náročných podmienkach sa slovenskému tímu v troskách budov nepodarilo nájsť žiadne preživšie osoby. Do vlasti sa záchranári vrátili v nedeľu 5. júla. Informovala o tom agentúra TASR na základe správ od agentúr Reuters a AFP.