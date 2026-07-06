Nočné ruské útoky na ukrajinskú metropolu si vyžiadali najmenej deväť mŕtvych a takmer päťdesiat zranených, vrátane detí. Záchranári aktuálne prehľadávajú trosky zničených bytových domov vo viacerých štvrtiach a úrady varujú, že bilancia pravdepodobne ešte porastie. K tragédii dochádza len niekoľko hodín po tom, čo prezident Volodymyr Zelenskyj varoval pred masívnymi údermi v súvislosti s blížiacim sa summitom NATO.
Nočné útoky v Kyjeve si v pondelok 6. júla nadránom vyžiadali podľa miestnych úradov najmenej deväť obetí a 46 zranených. Vedúci kyjevskej mestskej správy Tymur Tkačenko na sociálnej sieti Telegram potvrdil, že medzi zranenými je aj päť detí.
„Žiaľ, toto nie je konečný počet obetí. Záchranné operácie stále prebiehajú,“ uviedol Tkačenko s tým, že jedno ďalšie úmrtie hlásili aj v okrese Buča severozápadne od Kyjeva.
Zásahy v obytných štvrtiach
Primátor ukrajinskej metropoly Vitalij Kličko informoval, že záchranári stále vyťahujú ľudí spod trosiek poničených budov. Dve telá podľa Tkačenka našli v jednom zo štyroch zničených bytových domov v historickej štvrti Podilskyj.
„Z budovy v štvrti Podilskyj, kde došlo k čiastočnému zrúteniu, záchranári evakuovali 15 ľudí,“ napísal Kličko na Telegrame.
Ďalší dvaja ľudia podľa primátora zomreli v štvrti Darnyckyj po tom, ako 25-poschodovú budovu zasiahli úlomky zo zostreleného dronu.
Kontext a varovanie prezidenta
Práve štvrť Darnyckyj bola popri iných lokalitách terčom aj minulý týždeň, kedy Rusko pri jednom z dovtedy najväčších útokov na Kyjev zabilo najmenej 30 ľudí.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už vo svojom pravidelnom večernom príhovore zverejnenom v nedeľu 5. júla vystríhal obyvateľov pred novým masívnym úderom Ruska. Ten očakával práve v spojitosti s nadchádzajúcim summitom Severoatlantickej aliancie (NATO), ktorý sa koná v Ankare. Informovala o tom agentúra TASR na základe správ od agentúr AFP a Reuters.