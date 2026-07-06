Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyhlásil, že niektoré kresťanské dediny v južnom Libanone požiadali o anexiu Izraelom z obavy pred militantným hnutím Hizballáh. Zároveň potvrdil, že izraelská armáda z územia zatiaľ neodíde, a vyjadril sa aj k medializovaným nezhodám s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Izraelské sily pritom naďalej zasahujú v Libanone aj napriek dohodnutému prímeriu.
Premiér Benjamin Netanjahu poskytol v nedeľu 5. júla rozhovor pre televíziu Fox News, v ktorom hovoril o situácii na severe krajiny a vzťahoch s Libanonom.
„Kresťanské dediny v Libanone, niektoré z nich dokonca požiadali o anexiu Izraelom, pretože ich chránime pred fanatikmi z Hizballáhu, ktorí ich chcú zabiť a to isté robíme s kresťanmi všade na svete,“ uviedol Netanjahu.
Zotrvanie v Libanone a útoky na dediny
Od začiatku vojny boli viaceré väčšinovo kresťanské dediny v južnom Libanone cieľom izraelských útokov. Údery zo židovského štátu navyše prichádzajú aj napriek vyhlásenému prímeriu.
Netanjahu v inom nedeľňajšom príhovore zopakoval, že izraelská armáda zostane v južnom Libanone „tak dlho, ako to bude potrebné na ochranu obyvateľov severu a všetkých občanov Izraela“.
Náčelník generálneho štábu Ejal Zamir navštívil jednotky nasadené v okolí hradu Beaufort v južnom Libanone a prisľúbil, že armáda bude „naďalej konať rozhodne s cieľom odstrániť hrozby z libanonského územia“.
Vzťahy s Donaldom Trumpom
Izraelský premiér sa v rozhovore pre Fox News vyjadril aj k správam o jeho nezhodách s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Ten v uplynulých týždňoch podľa viacerých médií kritizoval Netanjahua v súvislosti s rokovaniami o ukončení vojny na Blízkom východe. Údajne ho obvinil z nevďačnosti a pre eskaláciu situácie v Libanone ho mal dokonca nazvať „šialencom“.
„Môžem povedať, že máme vynikajúci vzťah... V 99 % prípadov sa pozeráme z očí do očí, ale ako v každej rodine, v každom blízkom priateľstve, niekedy existujú rozdielne názory a my o nich otvorene diskutujeme,“ reagoval premiér s tým, že zvyčajne ich bez problémov vyriešia.
Netanjahu by mal v najbližších dňoch navštíviť Spojené štáty, kde sa s Trumpom opäť stretne osobne.
Kontext
Libanon bol do aktuálnej vojny na Blízkom východe zatiahnutý po tom, ako militantné hnutie Hizballáh 2. marca začalo raketami ostreľovať Izrael. Išlo o reakciu na zabitie iránskeho najvyššieho duchovného vodcu Alího Chameneího. Samotný konflikt sa začal americko-izraelskými útokmi na Irán 28. februára. O udalostiach informovala agentúra TASR na základe správy AFP.