Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom pravidelnom večernom príhovore odmietol tvrdenia Moskvy o dobytí kľúčového mesta Kosťantynivka v Doneckej oblasti. Okrem toho varoval pred hroziacim masívnym útokom Ruska pred blížiacim sa summitom NATO a opätovne vyzval západných spojencov na urýchlené dodanie systémov Patriot.
Prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom príhovore zverejnenom v nedeľu 5. júla uviedol, že ukrajinské a ruské jednotky stále bojujú o mesto Kosťantynivka. Šéf Kremľa Vladimir Putin pritom tento týždeň vyhlásil, že ho Rusko už dobylo.
„Pokračujú aj boje o Kosťantynivku, ktorú si Putin už privlastnil, ale je zrejmé, že sa tam nikdy neobjaví. Pretože v skutočnosti má len Moskvu, Petrohrad a svoje rezidencie,“ uviedol ukrajinský prezident.
Varovanie pred ďalším masívnym úderom
Podľa Zelenského majú ukrajinské tajné služby informácie o tom, že Rusko pripravuje pred nadchádzajúcim summitom NATO v Ankare nový masívny úder na Ukrajinu. Podobné varovanie vyslovil už v stredu 1. júla v Dubline na tlačovej konferencii s írskym premiérom. O niekoľko hodín neskôr Moskva spustila masívny útok na Kyjev, ktorý si vyžiadal najmenej 31 obetí.
Prezident sa zároveň poďakoval jednotkám pôsobiacim v najťažších sektoroch frontu – v Doneckej, Záporožskej a Charkovskej oblasti. Osobitne vyzdvihol príslušníkov Centra špeciálnych operácií Alfa, čo je elitná zložka kontrarozviedky SBU, za najvyšší počet úspešných útokov na ciele.
Výzva na tlak voči Rusku a dodávky zbraní
V prejave Zelenskyj opäť apeloval na partnerov, aby urýchlili dodávky rakiet pre systémy Patriot, ktoré označil za životne dôležité pre obranu ukrajinského vzdušného priestoru. Varoval, že každé meškanie znamená stratu životov a povzbudzuje Rusko k ďalším útokom. Informoval aj o pokračujúcich rokovaniach so Západom, ktoré sa zameriavajú na viaceré ciele:
- posilnenie protivzdušnej obrany štátu,
- zavedenie nových formátov sankcií proti Rusku,
- kroky, ktoré urobia pokračovanie okupácie pre Rusko neznesiteľnejším (vrátane útokov na ruský ropný sektor).
„Na Rusko treba vyvíjať tlak, aby nastal mier,“ povedal Zelenskyj s tým, že Ukrajina predložila svoje návrhy a v nasledujúcich mesiacoch očakáva, že „podmienky pre dôstojný mier sa priblížia buď silou, alebo diplomatickou cestou“.
O udalosti informovala agentúra AFP.