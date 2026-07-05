Tragická dopravná nehoda v Banskej Štiavnici si v nedeľu 5. júla vyžiadala život iba 22-ročného motocyklistu. Podľa prvotných informácií polície z doposiaľ neznámych príčin prešiel do protismeru, kde sa čelne zrazil s osobným autom. Zraneniam na mieste podľahol.
Nehoda sa stala na Ulici obrancov mieru v Banskej Štiavnici. O tragickej udalosti informovala banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti.
„Podľa predbežných informácií mal vodič motocykla z doposiaľ neznámych príčin prejsť do protismeru, kde sa čelne zrazil s osobným vozidlom Mazda. Motocyklista zraneniam, ktoré utrpel na mieste nehody, podľahol,“ uviedla k prípadu polícia.
Presná príčina tejto tragickej zrážky, miera zavinenia, ako aj jej bližšie okolnosti sú naďalej v štádiu policajného vyšetrovania.