Dve zranené osoby si vyžiadala dopravná nehoda, ku ktorej došlo v nedeľu 5. júla popoludní na rýchlostnej ceste R1 pri Tekovských Nemciach. Pre prevrátené vozidlo musel zasahovať záchranársky vrtuľník a úsek bol dočasne uzavretý.
Nehoda sa stala v smere od Banskej Bystrice do Nitry. Podľa vyjadrenia polície 65-ročný vodič vozidla Mazda 3 pravdepodobne dostal počas jazdy mikrospánok. S vozidlom zišiel z cesty, pričom auto sa následne prevrátilo na strechu.
Pri dopravnej nehode utrpel vodič ľahké zranenia, jeho spolujazdkyňa však bola so zraneniami letecky transportovaná do nemocnice. Policajti podrobili vodiča dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom.
Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky a cesta bola po nehode uzavretá. Aktuálne je už plne prejazdná, čo potvrdilo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre. Okolnosti, miera zavinenia a presné príčiny sú naďalej predmetom vyšetrovania polície.