Začiatok letných prázdnin je ideálnou príležitosťou na nastavenie nových rodinných pravidiel pri používaní digitálnych zariadení. Deti majú viac voľného času a častejšie siahajú po obrazovkách. Podľa odborníkov by však cieľom rodičov nemalo byť technológie démonizovať či úplne zakázať, ale naučiť deti nájsť zdravý balans.
Psychologička Lenka Jurčová z online platformy ksebe.sk upozorňuje, že ak obrazovky začnú u detí vytláčať spánok, pohyb, sociálny kontakt alebo bežné povinnosti, je to jasný signál na nastavenie hraníc.
„Dôležité nie je sledovať iba počet hodín pred obrazovkou. Rodičia by si mali všímať najmä to, či dieťa dostatočne spí, hýbe sa, trávi čas vonku, stretáva sa s kamarátmi, komunikuje s rodinou a venuje sa svojim záujmom,“ uviedla psychologička.
Jasné pravidlá a ponuka alternatív
Pri menších deťoch psychologička odporúča hovoriť o téme jednoducho, pokojne a zrozumiteľne. Namiesto dlhých vysvetľovaní pomáhajú jasné pravidlá typu: „Tablet bude po obede na pol hodiny“, alebo „Rozprávku si pozrieme, keď sa vrátime z ihriska“. Dieťa by malo vedieť, kedy a ako dlho môže obrazovku používať a čo bude nasledovať potom.
Veľmi dobre podľa nej funguje aj vizuálny plán dňa, ktorý najskôr zahŕňa iné aktivity a až následne vyhradený čas na technológie. Pri menších deťoch je dôležité nečakať, že si vhodnú aktivitu vždy nájdu samy. Rodičia by im mali ponúknuť niekoľko konkrétnych možností:
- spoločenské hry a stavebnice,
- kreslenie či modelovanie,
- čítanie alebo počúvanie audiokníh,
- varenie, pečenie, šport a pobyt vonku.
Úplný zákaz nie je dlhodobým riešením
Úplný zákaz mobilov či obrazoviek podľa Jurčovej väčšinou nie je najlepším ani dlhodobo udržateľným riešením, a to najmä pri starších deťoch. Oveľa lepšie fungujú jasné a zrozumiteľné dohody primerané veku dieťaťa, napríklad odloženie telefónov počas spoločného jedla, počas rodinných aktivít alebo pred spaním.
Pri zavádzaní pravidiel je kľúčová dôslednosť. Deti môžu spočiatku protestovať, no rodičia by nemali pravidlá každý deň meniť. Rovnako dôležitý je aj osobný príklad – ak rodičia očakávajú, že dieťa nebude počas večere používať mobil, musia to dodržiavať aj oni sami. Informovala o tom agentúra TASR.