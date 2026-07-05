Poradca poľského prezidenta Karola Nawrockého obvinil vládu premiéra Donalda Tuska z tajného odovzdania najmodernejších amerických rakiet PAC-3 Patriot Ukrajine. Okrem samotného darovania systémov, ktoré sú kľúčové pre obranu štátu, mala vláda prepustiť Kyjevu aj svoje miesto v poradovníku na výrobu ďalších striel. Závažné informácie už vyvolali ostrú reakciu opozície.
Kritiku na adresu kabinetu premiéra Donalda Tuska vzniesol poradca prezidenta pre zahraničnú politiku Marcin Przydacz v nedeľu 5. júla v televízii Polsat News. Reagoval tak na slová jedného z lídrov euroskeptickej strany Konfederácia slobody a nezávislosti (KWiN) Krzysztofa Bosaka.
Ten ešte v sobotu 4. júla na sociálnej sieti X uviedol, že vláda v marci bez vedomia Sejmu odovzdala Ukrajine drahé a ťažko dostupné rakety do systémov Patriot, ktoré Poľsko nakúpilo od Spojených štátov na vybudovanie viacvrstvového systému protivzdušnej obrany. Bosak tvrdil, že ide o jediné rakety vo výzbroji poľskej armády schopné zostreľovať ruské balistické strely Iskander.
Strata miesta v poradovníku
Podľa Przydacza je veľmi pravdepodobné, že vláda na jar skutočne odovzdala Ukrajine rakety pre systémy Patriot. Upozornil tiež na to, že prezident Karol Nawrocki takýto transfer s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským vôbec neodsúhlasil.
„Navyše, podľa mojich informácií sa poľská vláda vzdala aj svojho miesta vo výrobnom poradovníku amerických tovární. Je všeobecne známe, že na výrobu týchto rakiet sa čaká veľmi dlho. Poľsko bolo v poradí vyššie, Ukrajina za nami, no vláda svoje miesto postúpila Ukrajine. To znamená, že Poliaci budú na dodávky čakať dlhšie,“ povedal Przydacz a dodal, že informácie bude prezidentská kancelária ešte overovať.
Reakcia ministerstva a pobúrená opozícia
Námestník ministra obrany Cezary Tomczyk vo vyhlásení zaslanom televízii Polsat News na obvinenia priamo neodpovedal a poukázal na utajený režim dodávok.
„Zoznam darovanej vojenskej pomoci je dôverný,“ uviedol Tomczyk s tým, že táto otázka už bola opakovane predmetom verejnej diskusie. „Znovu objavujeme už objavené,“ doplnil.
Predseda poslaneckého klubu hlavnej opozičnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Mariusz Blaszczak, ktorá je politickým spojencom prezidenta Nawrockého, žiada bezodkladné preverenie situácie. Ak sa informácie potvrdia, rozhodnutie vlády bude podľa neho nutné okamžite vyšetriť. Rakety PAC-3 Patriot sú totiž podľa neho kľúčovým prvkom obrany poľského vzdušného priestoru pred pokročilými hrozbami. O situácii informovala agentúra TASR na základe správy agentúry PAP.