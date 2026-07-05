Príslušníci poriečnej polície od víkendu pátrajú po nezvestnej osobe na Seneckých jazerách. Popri záchrannej akcii riešili aj prípad opitého lodníka na Dunaji a avizujú sprísnené kontroly na vodných plochách počas celej letnej turistickej sezóny.
Poriečne oddelenie poriadkovej polície Prezídia Policajného zboru pátra po nezvestnej osobe na Seneckých jazerách už od soboty 4. júla. Z dôvodu zníženej viditeľnosti muselo byť pátranie po niekoľkých hodinách v sobotu prerušené, no záchranné zložky v ňom pokračujú aj počas nedele 5. júla.
Opitý lodník na Dunaji
Poriečna polícia spolu s Dopravným úradom v sobotu riešila aj prípad 44-ročného lodníka, ktorý viedol plavidlo pod vplyvom alkoholu.
„Kontrolu tlačného remorkéra vykonala poriečna polícia na hlavnom toku rieky Dunaj v úseku pri Devínskom kameňolome v Bratislave. Počas kontroly podrobili vodiča plavidla dychovej skúške. Prvá dychová skúška ukázala 0,54 mg/l (1,13 promile) alkoholu v dychu, pri opakovanej skúške bol nameraný výsledok 0,52 mg/l (1,08 promile),“ uviedla Zuzana Hrabovská z Prezídia Policajného zboru.
Mužovi, ktorý je podozrivý zo spáchania trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, po opakovanej pozitívnej dychovej skúške obmedzili osobnú slobodu a eskortovali ho plavidlom na breh. Poriečni policajti ho následne odovzdali hliadke príslušného obvodného oddelenia na vykonanie ďalších úkonov.
Prísnejšie kontroly počas leta
Polícia prijala počas letnej turistickej sezóny viacero opatrení. Hliadky budú nasadené na vodných plochách naprieč celým Slovenskom, pričom kontroly sa zamerajú na viaceré dôležité oblasti:
- vykonávanie dychovej skúšky na zistenie alkoholu alebo orientačného testu na prítomnosť drog u osôb vedúcich plavidlá,
- predkladanie dokladov potrebných na vedenie plavidla a preukázanie totožnosti,
- preverovanie plavidla a osôb v informačných systémoch polície a vizuálne kontroly v súvislosti s pátraním po osobách a veciach.
„Apelujeme na všetkých návštevníkov vodných plôch, aby dodržiavali pravidlá bezpečnej plavby a kúpania, neohrozovali iných návštevníkov, dodržiavali predpisy a správali sa zodpovedne,“ doplnila Hrabovská.
Počas leta bude polícia kontrolovať vodičov nielen na cestách, ale aj osoby, ktoré vedú plavidlo na vodnej ploche. V týchto bezpečnostných opatreniach bude podľa vyjadrení polície naďalej pokračovať. Informovala o tom agentúra TASR.