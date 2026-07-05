Predseda mimoparlamentnej strany Demokrati Jaroslav Naď a podpredseda Juraj Šeliga nepovažujú 16-percentnú účasť v referende za tragédiu. Naopak, označili ju za dobrý výsledok pre stranu a budíček pre celú opozíciu. Za zmarením hlavného cieľa referenda vidia postup prezidenta Petra Pellegriniho a zlý letný termín. Predstavitelia strany zároveň potvrdili rokovania o predvolebnej spolupráci s ďalšími politickými subjektmi.
Líder strany Demokrati Jaroslav Naď zhodnotil výsledky víkendového referenda v diskusnej relácii Politika 24 na televízii JOJ 24. Pripomenul, že referendum robila strana sama a napriek tomu sa jej podarilo namobilizovať státisíce občanov.
„Myslím si, že 16 % nie je nejaký tragický výsledok. Keby to bolo pod 10 %, asi by to nebolo dobré. Ale päť- či šesťpercentná strana, ktorá je mimoparlamentná, dokázala zo svojich peňazí namobilizovať 700 000 ľudí, tak klobúk dole,“ skonštatoval Naď.
Podotkol, že na celú kampaň dali 50 000 eur od ľudí a dosiahli 16-percentnú účasť. To, že k urnám prišiel taký počet voličov, je podľa podpredsedu strany Juraja Šeligu výborný výsledok pre stranu a „brutálny budíček pre opozíciu“. Odrátal aj kritiku nákladov s tým, že štát, demokracia i bezpečnosť stoja peniaze a strana nerobila nič protiústavné.
Kritika prezidenta a odignorovanie opozíciou
Referendum podľa Naďa politicky „zarezal“ prezident SR Peter Pellegrini. Skritizoval ho nielen za vyhlásenie konania referenda na letné mesiace, kedy je väčšina Slovákov na dovolenke, ale najmä za vyradenie kľúčovej otázky.
„Hlavná otázka, pre ktorú 400 000 ľudí podpísalo petíciu, bola, aby mali možnosť vyjadriť sa, že nechcú pokračovanie tejto vlády. A túto otázku Pellegrini zarezal bez konzultácie s Ústavným súdom SR,“ povedal predseda Demokratov, pričom naznačil, že prezident sa bál väčšej účasti.
Juraj Šeliga zároveň zdôraznil, že 95 % ľudí, ktorí na referendum prišli, odmietlo doživotnú rentu pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Podľa neho ide o jasné vyjadrenie nespokojnosti s vládnou politikou, z ktorého by si mala opozícia vziať ponaučenie.
Naď pôvodne očakával, že sa opozícia spojí do jedného šíku. Na jeho nemilé prekvapenie sa však na konci k iniciatíve pridalo len Progresívne Slovensko (PS) a Maďarská aliancia. Ostatné strany referendum odignorovali, čo Naď považuje za zlyhanie jednotlivých lídrov a ich neschopnosť prekonať vlastné egá či strach.
Budúca spolupráca a predvolebné spájanie
„Už som dávno vyrástol z toho, aby som lámal palicu nad budúcou spoluprácou preto, že niekto je viac zameraný úzkostranícky,“ poznamenal k téme ďalších vzťahov v opozícii Naď.
Potvrdil, že o predvolebnej spolupráci už s PS komunikujú. Diskusia prebieha aj na platforme Európskej ľudovej strany, ktorej súčasťou sú Hnutie Slovensko, Maďarská aliancia a KDH.
Demokrati podľa neho nie sú stranou na jedno použitie a odmietajú, aby boli ich členovia len „odhodení“ k inému subjektu na kandidátku. Deklaroval, že Demokrati nebudú blokovať spájanie síl pred voľbami, no požadujú poctivú predvolebnú koalíciu, kde sa budú presadzovať ich kandidáti aj program.