Za mimoriadne nízkou účasťou a neplatnosťou víkendového referenda stojí slabá mobilizácia opozície, nevhodný letný termín aj sporné otázky. Zhodnotil to politológ Radoslav Štefančík z Ekonomickej univerzity v Bratislave. Samotné organizovanie plebiscitu podľa neho stálo štát viac peňazí, než by stála doživotná renta pre premiéra, o ktorej zrušení sa hlasovalo. Ostatné opozičné strany k iniciatíve mimoparlamentných Demokratov pristúpili vlažne.
Opozícia podľa politológa Radoslava Štefančíka nenašla spoločné stanovisko pri téme referenda, preto sa dala nízka účasť očakávať. Tento postoj podľa neho môže byť aj odpoveďou na otázku, či dokážu opozičné strany nájsť spoločné stanovisko po prípadnom víťazstve vo voľbách.
„Buď sa bála toho, že referendum bude neúspešné a budú to potom považovať za neúspech všetkých politických strán – nielen Demokratov, ale aj Progresívneho Slovenska, Matovičovho hnutia (Hnutie Slovensko, pozn. TASR), ako aj KDH a SaS – to je jedna interpretácia. Ale tá druhá interpretácia môže byť to, že jednoducho nedokážu spolu jednať a nestotožnili sa s tým,“ priblížil pre agentúru TASR politológ.
Letný termín a vyradená otázka
Za nízkou účasťou vidí odborník aj termín konania referenda v prázdninovom a dovolenkovom období a tiež skutočnosť, že hlavná otázka o skrátení volebného obdobia z neho vypadla. Predmetom ľudového hlasovania totiž napokon bola až druhá a tretia otázka v poradí.
„Viacerí ľudia považovali toto referendum za nie úplne šťastné po tom, ako bola prvá otázka vypustená. Veď nakoniec, keď sa to celé spočíta, referendum stojí viac ako prípadná Ficova renta,“ povedal Štefančík.
V konečnom dôsledku podľa neho treba povedať, že strana Demokrati je v mimoparlamentnej opozícii s minimálnym výtlakom na politický diskurz, takže sa výsledkom referenda ani nemožno čudovať.
Kontext
Na referende, ktoré sa konalo v sobotu 4. júla, sa zúčastnilo iba 16,13 % voličov, čím sa stalo neplatným. Voliči v ňom rozhodovali o dvoch otázkach – či súhlasia so zrušením takzvanej doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry.
Iniciátori referenda pôvodne žiadali tri otázky. Otázka o požiadavke skrátiť volebné obdobie však napokon nebola jeho predmetom. Prezident SR Peter Pellegrini ju nezaradil, pretože bola podľa neho v rozpore s Ústavou SR. Informovala o tom agentúra TASR.