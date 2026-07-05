Prezident SR Peter Pellegrini reagoval na výsledky neplatného referenda s tým, že jeho iniciátori by si mali priznať neúspech namiesto hľadania viny u iných. Hlava štátu zdôraznila, že pri vyhlasovaní ľudového hlasovania postupovala striktne podľa ústavy a zákonov. Sobotné referendum stroskotalo na mimoriadne nízkej účasti.
Hlava štátu vo svojom stanovisku pre agentúru TASR pripomenula, že vždy bude rešpektovať ústavné právo občanov požiadať o vypísanie referenda a zúčastniť sa na ňom. Sám prezident sa na hlasovaní zúčastnil, hoci zdôraznil, že má naň vlastný a jasný názor.
„Vždy budem rešpektovať ústavné právo občanov Slovenskej republiky požiadať o vypísanie referenda a aj sa na takomto referende zúčastniť. Z úcty k tomuto právu a k inštitútu referenda som sa na ňom zúčastnil aj ja, hoci ako občan, politik a človek mám svoj vlastný a jasný názor na toto konkrétne referendum,“ uviedol prezident Peter Pellegrini.
„Ako prezident Slovenskej republiky som sa pri vyhlasovaní referenda striktne držal ústavy a platných zákonov a nemohol som postupovať inak. Je smutné, že iniciátori referenda namiesto toho, aby si priznali neúspech, hľadajú vinu všade naokolo, len nie v sebe,“ dodal.
Nízka účasť a referendové otázky
Na referende, ktoré sa konalo v sobotu 4. júla, sa zúčastnilo iba 16,13 % voličov. Na jeho platnosť je pritom potrebná viac ako 50-percentná účasť. V poradí desiatom referende v histórii samostatnej Slovenskej republiky voliči rozhodovali o dvoch otázkach:
- či súhlasia so zrušením takzvanej doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD),
- či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry.
Kontext
Petíciu za referendum iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati. Pôvodne v ňom žiadala tri otázky, no otázka o požiadavke skrátiť volebné obdobie napokon nebola predmetom referenda. Prezident túto otázku nezaradil, pretože bola podľa neho v rozpore s Ústavou SR. Informovala o tom agentúra TASR.