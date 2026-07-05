Minister vnútra a líder strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok ostro kritizoval mimoriadne nízku účasť v referende, ktoré označil za fiasko. Mimoparlamentnej strane Demokrati ako iniciátorom hlasovania odkázal, že by sa mali občanom ospravedlniť a uhradiť všetky náklady.
Na sociálnej sieti sa k výsledkom desiateho referenda v histórii samostatnej Slovenskej republiky vyjadril minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Reagoval tak na účasť, ktorá dosiahla iba 16,13 % oprávnených voličov. Na platnosť referenda je pritom podľa zákona potrebná viac ako 50-percentná účasť.
„Historicky najnižšia účasť občanov v referende. Za toto fiasko by sa mali Demokrati Slovensku ospravedlniť a uhradiť jeho náklady,“ napísal Šutaj Eštok.
O čom voliči rozhodovali
V sobotu 4. júla voliči v referende rozhodovali o dvoch otázkach. Prvou bolo, či súhlasia so zrušením takzvanej doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Druhá otázka sa týkala toho, či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry.
Kontext
Petíciu za referendum iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati. Žiadala v ňom tri otázky, no otázka o požiadavke skrátiť volebné obdobie napokon nebola predmetom referenda. Prezident SR Peter Pellegrini túto otázku nezaradil, pretože bola podľa neho v rozpore s Ústavou SR.