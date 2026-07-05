Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán na nedeľnej tlačovej konferencii definitívne potvrdila neplatnosť referenda o zrušení doživotnej renty a obnove špeciálnej prokuratúry. Hlasovania sa zúčastnilo iba 16,13 % voličov. Na naplnenie ústavných podmienok platnosti pritom bola potrebná viac ako 50-percentná účasť.
Z celkového počtu 4 369 989 zapísaných voličov sa na desiatom referende v histórii samostatnej Slovenskej republiky zúčastnilo 705 227 občanov. Platných hlasovacích lístkov bolo 698 757. Výsledky referenda sú podľa Ústavy SR platné iba vtedy, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bude rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.
Ako hlasovali zúčastnení voliči
V sobotu 4. júla voliči rozhodovali o dvoch otázkach. Na prvú otázku, či občania súhlasia so zrušením takzvanej doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), odpovedalo 93,43 % zúčastnených kladne a nesúhlas vyjadrilo 5,32 % hlasujúcich.
V druhej otázke, či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry, si vybralo odpoveď áno 92,23 % zúčastnených, pričom odpoveď nie zvolilo 6,07 %.
Najvyššia účasť bola v okolí Bratislavy
Predseda Štatistického úradu (ŠÚ) SR Martin Nemky informoval, že najvyššiu účasť zaznamenali v Bratislavskom kraji s 21,84 % voličov. Najmenej občanov prišlo na referendum v Košickom kraji, kde odhlasovalo len 13,4 % oprávnených voličov.
Spomedzi okresov bola najvyššia účasť zaznamenaná v okrese Senec (24,18 %) a najnižšia v okrese Revúca (7,91 %).
Kontext
Petíciu za referendum iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati. Pôvodne žiadala tri otázky, no požiadavka na skrátenie volebného obdobia napokon nebola jeho predmetom. Prezident SR Peter Pellegrini túto otázku nezaradil, pretože bola podľa neho v rozpore s Ústavou SR.