Jeden z rečníkov na pohrebe iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího v nedeľu 5. júla pred davom tisícok smútiacich otvorene žiadal smrť amerického prezidenta Donalda Trumpa. K ostrej výzve došlo počas smútočných obradov v Teheráne za zosnulého vodcu, ktorý podľa zverejnených informácií zahynul pri leteckom útoku. Viacdňové ceremónie sa postupne presunú aj do irackých miest.
Výzvu davu adresoval básnik Mohammad Rasúlí, ktorý tiež skandoval slogany „Smrť Amerike“ a „Smrť Izraelu“. Následne sa s odkazom na Trumpa spýtal na jeho likvidáciu.
„Prečo je ten najväčší bastard na svete stále nažive?“ spýtal sa Rasúlí. Otázka vyvolala v dave potlesk a následne deklaroval, že „svet už nie je pre Trumpa dobrým miestom“.
Prvá priama výzva na smrť prezidenta USA
Podľa agentúry AP ide o prvú priamu výzvu na smrť šéfa Bieleho domu zo strany rečníka na Chameneího pohrebe. Počas ceremónie sa však už objavili viaceré plagáty a grafity vyzývajúce na zabitie Donalda Trumpa aj izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.
Na smútočných ceremóniách sa v nedeľu zúčastnilo omnoho viac ľudí, ako deň predtým. Smútiaci oblečení v čiernom kráčali k teheránskej Veľkej mešite Mosallá, kde je vystavená rakva s pozostatkami Chameneího, pričom v rukách držali transparenty a vlajky.
Ajatolláh Alí Chameneí zahynul vo veku 86 rokov počas prvého dňa izraelsko-americkej vojenskej akcie pri leteckom útoku na jeho rezidenciu v centre hlavného mesta.
Pochovávanie vo viacerých mestách
Pohrebné ceremónie budú trvať až do 9. júla. Po smútočných obradoch v Teheráne sa rakva so zosnulým vydá na juh do mesta Kom. V stredu 8. júla sa podľa iránskych a irackých predstaviteľov uskutoční oficiálne privítanie na medzinárodnom letisku v irackom meste Nadžaf, po ktorom budú nasledovať verejné sprievody v Nadžafe a Karbale.
Chameneího pozostatky sa do Iránu vrátia v piatok 10. júla, kde sa uskutoční záverečný pohrebný obrad vo svätyni imáma Rezu v meste Mašhad, ktoré je rodiskom Chameneího. O udalosti informovala agentúra TASR na základe správy agentúry AP.