Piaty júl sa na Slovensku tradične spája s odkazom svätých Cyrila a Metoda. Od príchodu solúnskych bratov na územie Veľkej Moravy uplynulo už 1163 rokov, no ich obrovský duchovný, kultúrny a jazykový prínos formuje našu spoločnosť dodnes. Hoci ich misia odštartovala v jarných mesiacoch, presun osláv na leto z pragmatických dôvodov, ako aj spôsob, akým ich dedičstvo zneužívali či oslavovali rôzne politické režimy, robia z tohto sviatku fascinujúcu súčasť našich dejín.
Čo je dôležité
- Symbolický dátum: Oslavy 5. júla nezodpovedajú reálnemu príchodu bratov, termín sa zaviedol v 19. storočí pre priaznivejšie letné počasie.
- Základy vzdelanosti: Vytvorili prvé slovanské písmo (hlaholiku) a presadili staroslovienčinu ako liturgický jazyk.
- Zásah do politiky: Odkaz bratov prežil aj totalitu, pričom oslavy na Velehrade v roku 1985 prerástli do protikomunistickej demonštrácie.
- Európsky význam: V roku 1980 ich pápež Ján Pavol II. vyhlásil za spolupatrónov celej Európy.
Prečo oslavujeme v júli a nie v marci?
Historické pramene uvádzajú, že Konštantín (Cyril) a Metod prišli na územie Veľkej Moravy už na jar v roku 863. Pôvodne aj pápež Pius VI. v roku 1777 nariadil, aby sa títo svätci pripomínali 14. marca. Dátum 5. júl, ktorý dnes oslavujeme ako štátny sviatok, je tak len symbolický.
Zmena nastala až v roku 1863, keď pápež Pius IX. dovolil presunutie tohto sviatku pre České kráľovstvo a Chorvátsko práve na júl. Dôvod bol čisto pragmatický – žiadosť podal olomoucký arcibiskup Fridrich Fürstenberg s argumentom, že letný júl sa na masové vonkajšie oslavy a púte hodí oveľa lepšie ako sychravý a daždivý marec. Neskôr, v roku 1880, určil pápež Lev XIII. tento letný termín pre celú katolícku cirkev.
Od byzantského cisára až k pápežovi
Misia solúnskych bratov sa začala na žiadosť veľkomoravského panovníka Rastislava. Keďže v Ríme s prosbou o misionárov ovládajúcich jazyk jeho ľudu neuspel, obrátil sa v roku 862 na byzantského panovníka Michala III. Ten mu vyhovel a na Veľkú Moravu vyslal vzdelaných bratov pochádzajúcich zo Solúna.
Počas svojho pôsobenia bratia založili cirkevné školy a venovali sa prekladom Svätého písma. Aby to vôbec bolo možné, zostavili unikátnu abecedu – hlaholiku. Svoje dielo museli ísť následne obhájiť do Ríma pred novým pápežom Hadriánom II., u ktorého dosiahli obrovský úspech – kodifikovanie slovanskej reči ako ďalšieho oficiálneho liturgického jazyka.
Kým chorľavý Konštantín zostal v Ríme, kde prijal mníšske meno Cyril a v roku 869 zomrel, Metod sa na žiadosť kniežaťa Koceľa vrátil. Ako arcibiskup a pápežský legát spravoval cirkev na území ovládanom Rastislavom, Svätoplukom a Koceľom až do svojej smrti v apríli 885.
Dedičstvo, ktoré pomohlo zvrhnúť totalitu
Cyrilo-metodská tradícia, ktorá je dnes zakotvená aj v preambule Ústavy SR, mala v moderných dejinách búrlivý vývoj. Počas prvej Československej republiky sa jej význam do značnej miery obchádzal, ožíval skôr počas vojnovej Slovenskej republiky. Neskôr si ju paradoxne osvojili aj komunisti.
Komunistický režim sa snažil úplne vytlačiť náboženský význam misie a účelovo vyzdvihoval len jej kultúrny prínos, pričom organizoval sporadické oslavy na Devíne či moravskom Velehrade. Práve toto miesto sa im však stalo osudným.
„V roku 1985 sa na Velehrade konala slávnosť pri príležitosti 1100. výročia Metodovej smrti. Podujatie sa zmenilo na obrovskú demonštráciu za práva veriacich, keď približne 150-tisíc ľudí vypískalo zástupcov Komunistickej strany Československa a skandovalo na slávu pápežovi Jánovi Pavlovi II. Išlo o jednu z kľúčových udalostí, ktoré viedli k pádu totalitného režimu.“
Dnes nesú mená vierozvestcov na Slovensku nielen desiatky kostolov, ale aj verejné univerzity v Trnave a Nitre či známa nemocnica v Bratislave.