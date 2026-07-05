Severokórejský vodca Kim Čong-un osobne dohliadal na skúšky strategických zbraní nového 5 000-tonového torpédoborca Kang Kon. Plavidlo, ktoré po vlaňajšom incidente prešlo opravami, má byť do dvoch mesiacov zaradené do služby. Pchjongjang týmto krokom pokračuje v pláne masívneho posilňovania svojich námorných síl.
Ako v sobotu upozornili agentúry Reuters a Jonhap, testy sa uskutočnili v piatok v rámci hodnotenia bojových systémov novo postaveného vojenského plavidla Kang Kon. Severokórejský vodca Kim Čong-un nariadil, aby bola táto vojnová loď zaradená do služby v námorníctve do dvoch mesiacov. Zaujímavosťou je, že plavidlo museli nedávno opraviť, keďže sa minulý rok počas slávnostného spustenia na vodu čiastočne prevrátilo.
Komplexné testy systémov
Piatkové testy podľa dostupných informácií zahŕňali kontrolu viacerých kľúčových oblastí pre nasadenie lode do ostrej prevádzky:
- schopností detekcie cieľov a spracovania informácií,
- integrovaných systémov palebnej sily,
- námorných diel a automatických kanónov,
- zariadení pre elektronický boj.
Severokórejská štátna agentúra KCNA uviedla, že Kim ocenil pokrok vo vývoji zbraní a vyzval na ďalšie kroky zamerané na posilnenie odstrašujúcej sily a bojových schopností Severnej Kórey.
Námorníctvo ako priorita
Pchjongjang už v júni uviedol do prevádzky ďalší 5 000-tonový torpédoborec Čche Hjon. Kim v tejto súvislosti vyzval na stavbu dvoch vojnových lodí tejto triedy ročne počas nasledujúcich piatich rokov.
Zároveň načrtol plány na výstavbu ešte väčších 10 000-tonových vojnových lodí a vybavenie plavidiel jadrovými zbraňami. Agentúra Reuters pripomína, že KĽDR čoraz viac kladie dôraz na rozvoj svojho námorníctva. Vodca krajiny totiž v minulosti označil túto zložku severokórejských ozbrojených síl za najslabšiu. O situácii informovala agentúra TASR.