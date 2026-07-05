Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump spolu v sobotu 4. júla telefonovali pri príležitosti 250. výročia nezávislosti Spojených štátov. Témou ich rozhovoru bola najmä aktuálna situácia na Ukrajine v súvislosti s blížiacim sa summitom NATO v Ankare. Šéf Kremľa zároveň zagratuloval americkému náprotivku k štátnemu sviatku a pripomenul spoločné historické míľniky.
Jedným zo svetových lídrov, ktorí v sobotu 4. júla telefonovali s americkým prezidentom Donaldom Trumpom pri príležitosti 250. výročia nezávislosti Spojených štátov, bol aj ruský prezident Vladimir Putin. Hlavy štátov hovorili o aktuálnej situácii na Ukrajine pred nadchádzajúcim summitom Severoatlantickej aliancie (NATO) v tureckej Ankare.
Urovnanie konfliktu a summit NATO
Poradca Kremľa pre zahraničnú politiku Jurij Ušakov priblížil obsah rozhovoru.
„Prezidenti sa prirodzene venovali otázke urovnania situácie na Ukrajine, pričom zohľadnili najmä nadchádzajúcu účasť Donalda Trumpa na samite NATO v Turecku 7. a 8. júla,“ uviedol Ušakov.
Putin podľa Ušakova opätovne zdôraznil, že Moskva preferuje politicko-diplomatické riešenie konfliktu na Ukrajine, pričom by sa mali zohľadniť „známe zásadové postoje Ruska“.
Trump sa predtým telefonicky spojil aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktorý vyhlásil, že na ukončenie vojny je potrebné odhodlanie Spojených štátov.
Gratulácia k americkému sviatku
Putin tiež podľa Ušakova Trumpovi zagratuloval k sobotnému americkému sviatku. Predtým vyhlásil, že podpísanie Deklarácie nezávislosti USA bol významným míľnikom svetových dejín.
„Práve vtedy Rusko vyjadrilo jednoznačnú podporu severoamerickým kolonistom v ich boji za slobodu spod britskej nadvlády,“ uvádza sa v správe zverejnenej aj na webovej stránke Kremľa.
Ruský prezident tiež vyzdvihol „mnohé slávne“ kapitoly v 250-ročnej histórii vzájomných vzťahov vrátane spojenectva v oboch svetových vojnách. O telefonáte informovala agentúra TASR na základe správ agentúr AFP a TASS.