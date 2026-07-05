Sobotné referendum o zrušení doživotnej renty a obnove špeciálnej prokuratúry je neplatné. Neoficiálne výsledky zverejnené Štatistickým úradom SR ukázali účasť na úrovni iba 16,13 %. Ide o jedno z najslabších hlasovaní v histórii samostatnej Slovenskej republiky.
Z celkového počtu 4 369 989 zapísaných voličov sa podľa neoficiálnych výsledkov zúčastnilo na desiatom referende v histórii samostatnej SR iba 705 227 ľudí. Platných hlasovacích lístkov bolo 698 757. Zo zahraničia hlasovalo 5 218 voličov.
Oficiálne výsledky budú verejnosti oznámené v nedeľu 5. júla ráno, no už priebežné dáta Štatistického úradu SR potvrdili, že hlasovanie nenaplnilo ústavné podmienky platnosti.
O čom voliči rozhodovali
V sobotu 4. júla voliči v referende rozhodovali o dvoch otázkach:
- či súhlasia so zrušením takzvanej doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD),
- či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry.
Petíciu za referendum iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati. Žiadala v ňom tri otázky, no otázka o požiadavke skrátiť volebné obdobie napokon nebola predmetom referenda. Prezident SR Peter Pellegrini túto otázku nezaradil, pretože bola podľa neho v rozpore s Ústavou SR.
Podmienky platnosti a pokojný priebeh
Referendum sa v sobotu podľa vyjadrení polície zaobišlo bez vážnejších incidentov. Bezproblémovo hodnotili priebeh referendového dňa aj volebné komisie naprieč Slovenskom.
Výsledky referenda sú podľa Ústavy SR platné iba vtedy, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bude rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.