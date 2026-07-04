Americký prezident Donald Trump opäť púta pozornosť svojou nekompromisnou a provokatívnou rétorikou. Pred avizovaným stretnutím s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom nezabudol zdôrazniť svoju dominantnú pozíciu v ich vzájomnom vzťahu. Ešte ostrejšie slová však adresoval do Teheránu, kde momentálne prebieha pohreb zabitého iránskeho vodcu Alího Chameneího. Hoci mierové rokovania pokračujú, šéf Bieleho domu teoretizoval o možnosti zneškodniť celé tamojšie vedenie.
Čo je dôležité
- Stretnutie spojencov: Lídri USA a Izraela plánujú rokovanie v Bielom dome, pravdepodobne krátko po summite NATO.
- Odkaz Netanjahuovi: Donald Trump sebavedomo vyhlásil, že izraelský premiér veľmi dobre vie, kto z nich dvoch je šéf.
- Iránsky pohreb: Kým Teherán pochováva zosnulého lídra, Washington dodržiava prestávku v rokovaniach a dočasné prímerie.
- Provokácia a slzy: Trump šokoval úvahou o možnom útoku na zúčastnených iránskych lídrov, pričom spochybnil aj úprimnosť sĺz na pohrebe.
Vyjasňovanie pozícií pred summitom
Dlhodobé spojenectvo medzi Washingtonom a Izraelom zažívalo v posledných týždňoch napäté chvíle. Donald Trump totiž nedávno verejne kritizoval kroky Benjamina Netanjahua, ktorého vojenská ofenzíva v Libanone priamo ohrozovala citlivé mierové rokovania prebiehajúce medzi USA a Iránom.
Lídri by si mali svoje postoje čoskoro vyjasniť osobne v Bielom dome. O stretnutie mal podľa amerického prezidenta požiadať samotný izraelský premiér. Pre spravodajský portál Axios to potvrdil samotný Trump, pričom si neodpustil uštipačnú poznámku na margo rozloženia mocenských síl.
„Vychádzame spolu veľmi dobre. Netanjahu vie, kto je tu šéf.“
Termín schôdzky zatiaľ nie je definitívne potvrdený. Kým Donald Trump by stretnutie rád zrealizoval už budúci týždeň po skončení summitu Severoatlantickej aliancie (NATO) v Ankare (plánovaného na 7. a 8. júla), izraelské diplomatické zdroje považujú za pravdepodobnejší až tretí júlový týždeň.
Jeden výstrel a prestávka v rokovaniach
Okrem vzťahov s Izraelom sa šéf Bieleho domu obšírne venoval aj situácii v Iráne. Podľa jeho slov tamojší predstavitelia doslova prosia o uzavretie vzájomnej dohody. Obe strany však aktuálne vyjednávania na týždeň prerušili. Dôvodom je štátny pohreb zosnulého najvyššieho vodcu Alího Chameneího, počas ktorého sa striktne dodržiava dohodnuté prímerie.
86-ročný Chameneí, ktorý zahynul pri izraelsko-americkom leteckom útoku na jeho rezidenciu, prilákal na svoju poslednú rozlúčku kompletnú iránsku politickú aj vojenskú elitu. Donald Trump túto skutočnosť okomentoval mimoriadne ostro.
„Všetci sú tam. Stačil by jeden výstrel, ale to neurobíme, lebo potom by sme nemali s kým rokovať.“
Americký prezident na záver vyjadril prekvapenie nad emocionálnymi reakciami ľudí na smrť svojho lídra. Otvorene priznal, že žil v presvedčení, že obyvatelia Iránu ho v skutočnosti nenávidia. Zábery plačúcich davov na pohrebe preto spochybnil a poznamenal, že s veľkou pravdepodobnosťou ide len o „falošné slzy“.