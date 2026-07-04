Takmer vo všetkých volebných miestnostiach na Slovensku sa v sobotu 4. júla o 22.00 h skončilo desiate referendum v histórii samostatnej republiky. Hlasovanie sa pre menšie zdržania predĺžilo iba v dvoch obciach. Oficiálne výsledky oznámi štátna volebná komisia v nedeľu ráno, pričom priebežné dáta zverejňuje Štatistický úrad.
Volebné miestnosti boli štandardne otvorené od 7.00 h do 22.00 h. Výnimkou bola obec Blhovce v okrese Rimavská Sobota, kde sa pre oneskorené otvorenie miestnosti hlasovalo až do 22.30 h. V jednom z okrskov v Hurbanove v okrese Komárno sa čas hlasovania predĺžil do 22.15 h. Priebežné a definitívne výsledky referenda bude Štatistický úrad (ŠÚ) SR zverejňovať na webe www.volbysr.sk.
O čom voliči rozhodovali
V desiatom referende v histórii samostatnej Slovenskej republiky voliči rozhodovali o dvoch otázkach:
- či súhlasia so zrušením takzvanej doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD),
- či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry.
Petíciu za referendum iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati. Žiadala v ňom tri otázky, no otázka o požiadavke skrátiť volebné obdobie napokon nebola predmetom referenda. Prezident SR Peter Pellegrini túto otázku nezaradil do referenda, pretože je podľa neho v rozpore s Ústavou SR.
Pokojný priebeh a podmienky platnosti
Referendum sa podľa vyjadrení polície zaobišlo bez vážnejších incidentov. Bezproblémovo hodnotili priebeh referendového dňa aj volebné komisie naprieč Slovenskom.
V referende sa dalo hlasovať aj zo zahraničia, bolo o to však potrebné požiadať vopred. Na voľbu poštou zo zahraničia sa zaregistrovalo 8 460 voličov. Referendum vyhlasuje prezident SR, ak o to petíciou požiada aspoň 350 000 občanov.
Výsledky referenda sú podľa Ústavy SR platné, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bude rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda. Oficiálne výsledky oznámi štátna volebná komisia v nedeľu 5. júla ráno na tlačovej konferencii.