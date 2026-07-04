Animovaný detský seriál Máša a medveď sa v posledných dňoch stal novým zdrojom diplomatických sporov medzi Moskvou a západnými spojencami. Kým kritici zo Spojeného kráľovstva, Estónska či Ukrajiny v ňom vidia nástroj ruskej propagandy a normalizáciu sovietskych symbolov, tvorcovia zo štúdia Animaccord tieto obvinenia rázne odmietajú.
Kreslený seriál pre najmenších zobrazuje dobrodružstvá malého dievčatka a bývalého cirkusového medveďa. Nedávno sa opäť začal vysielať na streamovacej platforme Netflix; ide o produkciu spoločnosti Animaccord so sídlom na Cypre.
Sporné sovietske symboly a NKVD
V jednej z epizód je však Máša oblečená v uniforme a tankistickej „kukle“ pripomínajúcej sovietsku éru. V ďalšej má čiapku s modrým pásom a červenou hviezdou, akú mali takzvané vnútorné vojská a útvary NKVD v časoch ZSSR. Tajná polícia NKVD bola historicky zodpovedná za masové popravy, deportácie a prenasledovanie desiatok miliónov ľudí.
Problémové zábery sa objavili aj na platforme X ruského animačného štúdia Animaccord s popisom: „Skutočné dievča z armády so sieťkou na motýle! Veď som teraz v armáde!“ Príspevok je už v súčasnosti nedostupný.
Obvinenia z propagandy vo svete
Kritika populárnej rozprávky prichádza z viacerých európskych krajín, ktoré v nej vidia skrytú militarizáciu a ruskú „mäkkú silu“:
- V Spojenom kráľovstve sa skupina viac ako 50 poslancov z rôznych politických strán obrátila na vládu, aby preskúmala, či možno zabrániť vysielaniu seriálu na digitálnej platforme britskej ITV. Poslanci ho považujú za mäkkú formu ruskej propagandy a aktívnu normalizáciu sovietskej vojenskej ikonografie pre globálne publikum malých detí.
- Ukrajinské Centrum pre boj proti dezinformáciám tvrdí, že seriál nie je len kreslený film, ale nástroj ruskej mäkkej sily. Obsahuje výsmech tradíciám iných národov prostredníctvom Mášinho správania a normalizáciu sovietskych symbolov a militaristických tém.
- Voči seriálu je kritické aj Estónsko. Obsahuje prokremeľské a militaristické posolstvá, uviedol estónsky minister zahraničných vecí Margus Tsahkna.
Reakcia tvorcov a Ruska
Štúdio Animaccord sa voči kritike ohradilo s tým, že ako súkromná spoločnosť vyrába populárnu detskú reláciu a nikdy nedostala žiadne štátne financovanie.
„Môj klient kategoricky odmieta nepravdivé a hanlivé tvrdenie, že Máša a medveď je spájaný s propagandou,“ uviedla hovorkyňa Animaccordu.
K situácii sa vyjadril aj predstaviteľ ruského štátneho mediálneho holdingu Digital Television Ivan Kudriavcev. Snahy o obmedzenie vysielania animovaného seriálu podľa neho nemôžu zabrániť jeho úspechu, keďže je už celosvetovým hitom popkultúry. Informovala o tom agentúra TASR na základe správ denníka The Guardian a agentúry TASS.