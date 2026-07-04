Oficiálne výsledky mimoriadne sledovaného desiateho referenda v histórii samostatného Slovenska sa verejnosť dozvie v nedeľu ráno. Zatiaľ čo občania rozhodujú o zrušení doživotnej renty pre politikov a obnove kľúčových bezpečnostných inštitúcií, polícia hlási pokojný priebeh hlasovania, ktorý narušili len dva menšie incidenty spojené s alkoholom. Úspech referenda teraz závisí od dosiahnutia nadpolovičnej volebnej účasti.
Čo je dôležité
- Vyhlásenie výsledkov: Oficiálne výsledky budú oznámené na tlačovej konferencii v nedeľu ráno o 8.30 h.
- Pokojný priebeh: Polícia zaznamenala len dve menšie udalosti, obe pod vplyvom alkoholu.
- Predmet hlasovania: Voliči rozhodujú o doživotnej rente a obnove Úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA.
- Podmienka platnosti: Pre platnosť referenda je nutná účasť viac ako polovice všetkých oprávnených voličov.
Výsledky spoznáme v nedeľu ráno
Slovensko netrpezlivo čaká na to, ako dopadne desiate celonárodné referendum v jeho histórii. Odpovede na otázky, ktoré rozdelili politickú scénu, však nebudú známe okamžite po zatvorení volebných miestností. Hovorca Ministerstva vnútra SR Matej Neumann potvrdil, že definitívne čísla si vyžiadajú svoj čas.
Oficiálne výsledky sobotného referenda sa verejnosť dozvie až v nedeľu ráno. Kľúčová tlačová konferencia, na ktorej budú zverejnené kompletné dáta z hlasovania, je naplánovaná na 8.30 h.
Alkohol a inak pokojný priebeh
Samotný priebeh hlasovacieho dňa je zatiaľ hodnotený ako veľmi pokojný. Hoci ide o témy vyvolávajúce vášne, bezpečnostné zložky nehlásia žiadne vážne narušenia verejného poriadku. Viceprezident Policajného zboru Rastislav Polakovič počas popoludňajšieho brífingu uviedol, že polícia eviduje len dve udalosti, pričom obidve sa udiali pod vplyvom alkoholu.
Dve otázky a prísna ústava
Volebné miestnosti zostávajú otvorené pre všetkých oprávnených voličov, ktorí chcú vyjadriť svoj postoj k dvom zásadným otázkam. Prvá sa pýta na súhlas so zrušením takzvanej doživotnej renty, z ktorej profituje napríklad súčasný premiér Robert Fico zo strany Smer-SD. Druhá otázka sa týka súhlasu s obnovením zrušeného Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry (NAKA).
Osud referenda však neleží len v pomere hlasov „áno“ a „nie“. O jeho úspechu rozhodne v prvom rade to, koľko ľudí reálne príde k urnám.
„Výsledky referenda sú podľa Ústavy SR platné výlučne vtedy, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bude konkrétne rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov tohto referenda.“