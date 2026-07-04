Ruský prezident Vladimir Putin pri príležitosti 250. výročia vyhlásenia nezávislosti Spojených štátov adresoval do Washingtonu oficiálnu gratuláciu. V osobne ladenej správe americkému náprotivkovi Donaldovi Trumpovi vyzdvihol spoločnú históriu, pripomenul spojenectvo v oboch svetových vojnách a zdôraznil mimoriadnu zodpovednosť oboch jadrových mocností za udržanie globálnej bezpečnosti.
Čo je dôležité
- Osobné oslovenie: Vladimir Putin adresoval gratuláciu priamo prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktorého oslovil „drahý Donald“.
- Historický míľnik: Ruský líder označil vyhlásenie americkej nezávislosti za významný moment celosvetových dejín.
- Pripomienka spojenectva: Šéf Kremľa vyzdvihol kľúčovú spoluprácu oboch krajín počas dvoch svetových vojen.
- Jadrová zodpovednosť: Putin zdôraznil osobitnú rolu Ruska a USA pri udržiavaní globálnej bezpečnosti a stability.
Osobný odkaz do Bieleho domu
Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu oficiálne zablahoželal Spojeným štátom k oslavám 250. výročia ich vzniku. Svoju správu, ktorú zverejnilo ruské ministerstvo zahraničných vecí a následne ju publikoval aj Kremeľ na svojej webovej stránke, adresoval priamo šéfovi Bieleho domu.
Text gratulácie sa niesol v mimoriadne priateľskom a osobnom duchu. Začínal sa familiárnym oslovením „Vážený pán prezident, drahý Donald,“ a okrem politických odkazov obsahoval aj osobné priania zdravia, pohody a úspechu pre Donalda Trumpa i jeho blízkych. Prekvapením pre mnohých bolo, že k záveru správy plnej prianí šťastia a prosperity pre amerických občanov bol pripojený aj emotikon podania rúk.
Od kolonistov po pád nacizmu
Šéf ruského štátu vo svojom texte zaspomínal na začiatky budovania amerického národa a pripomenul, že podpis Deklarácie nezávislosti nebol len lokálnou udalosťou na americkom kontinente, ale prelomovým momentom.
„Podpísanie Deklarácie nezávislosti USA znamenalo nielen začiatok existencie vášho národa, ale stalo sa aj významným míľnikom svetových dejín. Práve vtedy Rusko vyjadrilo jednoznačnú podporu severoamerickým kolonistom v ich boji za slobodu spod britskej nadvlády.“
Vladimir Putin zároveň vyzdvihol mnohé slávne kapitoly v štvrťtisícročnej histórii vzájomných vzťahov. Pripomenul najmä to, že Rusko a Spojené štáty stáli bok po boku ako spojenci v dvoch svetových vojnách, pričom spoločne oslobodili ľudstvo od hrôz nacizmu a následne zohrali kľúčovú úlohu pri budovaní základov moderného svetového poriadku.
Zodpovednosť jadrových mocností
Súčasný kontext komplikovaných medzinárodných vzťahov ruský líder premostil cez prizmu globálnej stability. Nezabudol pripomenúť, že oba štáty dodnes disponujú najväčším arzenálom zbraní hromadného ničenia.
Z tohto dôvodu obe veľmoci podľa neho nesú na svojich pleciach obrovskú a mimoriadne špecifickú zodpovednosť nielen za zaistenie obojstrannej, ale predovšetkým globálnej bezpečnosti vo svete.