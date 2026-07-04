Palivová kríza, ktorú v Rusku odštartovali presné útoky ukrajinských dronov na ropné rafinérie, už plnou silou zasiahla aj samotnú Moskvu. Obyvatelia hlavného mesta čelia obmedzeniam pri tankovaní, v nekonečných radoch na čerpacích staniciach čakajú aj niekoľko hodín a situácia sa podpisuje pod masívny dopravný kolaps v uliciach. Kľúčové ropné podniky hlásia fatálne škody a dlhodobé odstávky.
Čo je dôležité
- Zákaz do kanistrov: Veľké siete čerpacích staníc v Moskve a okolí obmedzili predaj paliva do náhradných nádob.
- Hodinové čakania: Vodiči bežne stoja v radoch na benzín od dvadsiatich minút až po dve hodiny, mnohí prechádzajú na MHD.
- Dopravný kolaps: Zápchy v metropole narástli o pätinu a dosahujú takmer maximálny stupeň záťaže, a to aj v noci.
- Odstavené rafinérie: Priame zásahy dronmi vyradili z prevádzky kľúčové rafinérie zásobujúce hlavné mesto na niekoľko rokov.
Zúfalí vodiči a prázdne pumpy
Nedostatok pohonných hmôt čoraz viac paralyzuje každodenný život v ruskej metropole. Veľké sieťové reťazce, medzi ktorými figurujú giganti ako Gazprom Nefť, Lukoil či Teboil, už začiatkom týždňa rázne zakročili a v Moskve i priľahlých oblastiach plošne obmedzili tankovanie benzínu a nafty do kanistrov.
Tento krok však paniku na trhu nezmiernil. Na čerpacích staniciach, ktoré ešte disponujú palivom, sa tvoria obrovské kolóny. Vodiči sú nútení čakať v autách nezriedka aj dve hodiny. Zúfalí obyvatelia, ktorým sa pošťastí palivo vôbec nájsť, radšej presadajú do prostriedkov mestskej hromadnej dopravy.
„Situácia je zlá. Všade sú rady. Na niektorých miestach nie je benzín – môžete prejsť okolo troch čerpacích staníc, ktoré nemajú benzín. Potom sa zaradíte do radu – môže to trvať hodinu, dve alebo 30 minút, ak máš šťastie.“
opísala pretrvávajúci chaos a nedostatok palív jedna z obyvateliek mesta.
Kolaps na moskovských okruhoch
Honba za pohonnými hmotami sa okamžite premietla aj do celkovej plynulosti premávky. Dopravné zápchy v Moskve stúpli za posledné dva týždne až o 20 percent. Vodiči už neuviaznu len v bežných kolónach, ale masívne blokujú pruhy pri čakaní pred benzínkami. Miestne zdroje informujú, že rozsiahle dopravné zápchy neutíchajú ani počas noci.
Kritická situácia vládne najmä na hlavných ťahoch, akými sú Záhradný okruh, Tretí okruh, či južné a severovýchodné úseky Moskovského okruhu (MKAD). Obrovské problémy hlásia aj kľúčové diaľničné výpadovky na Leningradskej, Dmitrovskej a Volgogradskej magistrále, ako aj na frekventovanom Kutuzovskom prospekte.
Výsledkom tohto zmätku je ranná a večerná premávka, ktorá v ruskom hlavnom meste stabilne vykazuje osem až desať stupňov na desaťbodovej škále dopravnej záťaže. Počas dňa sa situácia mierne upokojí na šiesty stupeň, keďže mnohí radšej hľadajú prázdnejšie čerpacie stanice mimo exponovaných úsekov.
Kľúčové rafinérie sú v plameňoch
Za súčasným palivovým kolapsom v meste stojí úspešná kampaň ukrajinských ozbrojených síl, zameraná primárne na ruskú ropnú infraštruktúru. V polovici júna sa priamym terčom útokov ukrajinských bezpilotných lietadiel stala veľká ropná rafinéria spoločnosti Gazprom Nefť, ktorá sídli priamo v moskovskej štvrti Kapotňa. Drony areál zasiahli hneď dvakrát.
Miera poškodenia tohto strategického podniku je podľa dostupných informácií fatálna. Rafinéria bude odstavená dlhodobo a jej brány sa po nevyhnutnej a náročnej rekonštrukcii pravdepodobne otvoria najskôr až v roku 2027. Situáciu v Moskve zásadne zhoršuje aj fakt, že útoky dronmi úspešne vyradili i ďalšie dôležité rafinérie v mestách Jaroslavľ, Riazaň a Kstovo, z ktorých je metropola tradične zásobovaná.