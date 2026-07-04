Predseda maďarskej vlády Péter Magyar oficiálne predkladá v poradí už 17. novelu ústavy, ktorá so sebou prináša radikálne politické a inštitucionálne zmeny. Návrh, ktorý čelí ostrej kritike ľudskoprávnych organizácií, má okrem iného okamžite ukončiť mandát súčasného prezidenta a zaviesť prísny vekový strop pre sudcov Ústavného súdu. Odborníci na ústavné právo bijú na poplach predovšetkým pre chýbajúcu verejnú diskusiu a nedostatočné zdôvodnenia takto závažných zásahov do základného zákona štátu.
Čo je dôležité
- Koniec prezidenta: Novela má s okamžitou platnosťou ukončiť mandát hlavy štátu Tamása Sulyoka.
- Vekový strop pre sudcov: Sudcovia Ústavného súdu budú musieť odísť do dôchodku v 70 rokoch, čo priamo odstaví jeho predsedu.
- Limity pre poslancov: Výkon poslaneckého mandátu v maďarskom parlamente sa má obmedziť na maximálne 12 rokov.
- Ostrá kritika: Zmeny narážajú na silný odpor odborníkov pre nedostatok času na diskusiu a absentujúce odborné zdôvodnenia.
Útok na prezidenta aj šéfa Ústavného súdu
Premiér Péter Magyar potvrdil svoj zámer, ktorý avizoval už v priebehu minulého týždňa. Prostredníctvom sociálnych sietí oznámil, že v mene vlády oficiálne predloží na schválenie rozsiahlu 17. novelu ústavy. Jej obsah je zameraný na kľúčové ústavné funkcie a inštitúcie v Maďarsku.
Najvýraznejším bodom návrhu je plánované okamžité ukončenie mandátu úradujúceho prezidenta Tamása Sulyoka, ktorý predtým odmietol výzvy na dobrovoľné odstúpenie z funkcie. Zmeny sa však dotknú aj najvyšších justičných orgánov.
Pre sudcov Ústavného súdu sa má po novom zaviesť striktný a povinný odchod do dôchodku po dosiahnutí veku 70 rokov. Tento krok v praxi znamená, že vo svojej funkcii by okamžite skončil súčasný predseda tohto súdu Péter Polt. Novela ústavy mieri aj na samotných zákonodarcov – pre poslancov parlamentu by sa zaviedol limit na výkon mandátu, ktorý by po novom nesmel presiahnuť maximálnu dĺžku 12 rokov.
Kritika pre chýbajúcu diskusiu
Tento mocenský zásah do chodu štátnych inštitúcií nezostal bez odozvy. Najnovšia podoba maďarskej ústavy čelí čoraz intenzívnejšej kritike nielen zo strany domácich, ale aj mnohých medzinárodných ľudskoprávnych organizácií a popredných odborníkov na ústavné právo.
„Hoci sa konkrétne námietky kritikov líšia, absolútne sa zhodujú v tom, že vláda poskytla príliš málo času na verejnú diskusiu. Pri viacerých zásadných ústavných zmenách úplne chýba podrobné zdôvodnenie a o takýchto krokoch by sa malo rozhodovať výlučne v rámci širšieho ústavného procesu.“
Upozorňujú na to viacerí pozorovatelia, ktorí vládny postup označujú za nebezpečný precedens oslabujúci demokratické princípy a nezávislosť štátnych inštitúcií v Maďarsku.