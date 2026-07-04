Obrovské vzdialenosti, drsné mrazy a chýbajúce nabíjacie stanice dlhé roky brzdili rozvoj elektromobility v Rusku. Súčasná hlboká palivová kríza, ktorú odštartovali presné ukrajinské útoky na ruské ropné rafinérie, však situáciu radikálne zmenila. Ruskí motoristi pre nedostatok a vysoké ceny benzínu vo veľkom menia svoje návyky a masívne vykupujú elektrifikované vozidlá z Číny.
Čo je dôležité
- Príčina zmeny: Palivová kríza spôsobená ukrajinskými útokmi na ruskú energetickú infraštruktúru.
- Raketový nárast: Niektorí predajcovia hlásia nárast predaja z dvoch áut mesačne na dve autá denne.
- Čínska dominancia: Z nedostatku benzínu najviac ťažia čínske značky, ktoré ovládli tamojší trh.
- Štatistiky rastu: Za prvých päť mesiacov stúpol predaj plug-in hybridov v krajine o 125 percent.
Z núdze cnosť pre ruských motoristov
Rozsiahla krajina s obmedzenou infraštruktúrou nebola nikdy ideálnym trhom pre autá do zásuvky. Dôsledky vojny a cielených útokov na kľúčovú energetickú infraštruktúru však spôsobili, že benzín a nafta sa v mnohých regiónoch stali nedostatkovým tovarom. Tento šokujúci vývoj donútil Rusov hľadať okamžité alternatívy, čo nečakane naštartovalo obrovský dopyt po elektrických a plug-in hybridných vozidlách.
Keďže západné automobilky trh opustili, prázdne miesto okamžite zaplnila produkcia z Číny, ktorá sa stala pre ruských vodičov jedinou dostupnou voľbou.
Z dvoch áut mesačne na dve denne
Ako extrémne sa trh pod vplyvom nedostatku tradičných palív zmenil, najlepšie ilustrujú čísla moskovskej spoločnosti En Cars, ktorá sa špecializuje výhradne na dovoz čínskych značiek.
„Zatiaľ čo ešte pred pár týždňami sme predali dva až tri elektromobily mesačne, teraz sú to dva až tri denne. Od zhoršenia palivovej situácie sa dopyt po týchto autách zvýšil niekoľkonásobne, pričom záujem rastie o lacnejšie aj prémiové modely.“
vysvetlil prekvapivý trend zakladateľ spoločnosti Jevgenij Zabelin.
Nepripravený trh a víťazi z Číny
Napriek prudkému nárastu záujmu zostáva celkový objem predaných elektromobilov v Rusku zatiaľ relatívne nízky. Dôvodom nie je nezáujem kupujúcich, ale skôr nepripravenosť samotného trhu. Podľa Sergeja Udalova, riaditeľa analytickej agentúry Autostat, neboli domáci predajcovia a dovozcovia na takúto bleskovú palivovú krízu pripravení a ich skladové zásoby sú jednoducho prinízke.
Analytici sa však zhodujú, že ak bude kríza s pohonnými hmotami pretrvávať, predaj sa v blízkej budúcnosti ešte výraznejšie zvýši. Najväčšími víťazmi tejto geopolitickej a energetickej situácie budú nepochybne čínske automobilky ako Geely, Dongfeng, GAC a Chery.
Čísla trhajú rekordy
Štatistiky za prvých päť mesiacov tohto roka hovoria jasnou rečou. Podľa oficiálnych údajov sa v Rusku predalo približne 24 600 plug-in hybridov, čo predstavuje obrovský medziročný skok o 125 percent. Predaj čistých elektromobilov stúpol o 19 percent na 4 460 kusov.
V júni nabralo tempo rastu ešte vyššiu intenzitu. Len za jeden týždeň zaregistrovali úrady 1 754 nových plug-in hybridov, čo je o tretinu viac ako týždeň predtým a o 50 percent viac oproti tohtoročnému týždennému priemeru. Zmena správania ruských spotrebiteľov je o to šokujúcejšia, že ešte minulý rok tvorili elektrifikované vozidlá na ruskom trhu len marginálnych 4,3 percenta z celkového predaja áut.