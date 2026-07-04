Slovenská zahraničná politika musí byť v súčasnom rozbúrenom svete maximálne pragmatická a orientovaná na všetky štyri svetové strany. Uviedol to premiér Robert Fico, ktorý zdôraznil potrebu priameho dialógu s Ruskom aj Ukrajinou. Predseda vlády zároveň podrobil tvrdej kritike diplomatický prístup Európskej únie k vojne, odmietol vojenské riešenie konfliktu a predstavil plány na domácu ekonomickú konsolidáciu.
Čo je dôležité
- Priamy dialóg s lídrami: Premiér tvrdí, že udržiava priamy vzťah s ruským prezidentom Vladimirom Putinom aj ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.
- Kritika európskej diplomacie: Prístup EÚ k vojne a prácu šéfky európskej diplomacie Kaje Kallasovej považuje za nepostačujúce.
- Podmienky pre Ukrajinu: Vstup Ukrajiny do EÚ je podľa predsedu vlády striktne podmienený mierom, pričom odmieta akékoľvek skratky v prístupovom procese.
- Domáca ekonomika a dane: Vláda neplánuje rušiť 13. dôchodky na úkor transakčnej dane, je však ochotná diskutovať o alternatívach na naplnenie rozpočtu.
Svetový poriadok a dialóg s oboma stranami
V situácii, keď sa podľa premiéra rozpadol svetový poriadok a jediným pravidlom sa stala vojenská sila, musia malé štáty ako Slovensko staviť na racionalitu. Predseda vlády a líder strany Smer-SD Robert Fico deklaruje, že jeho cieľom je politika realizovaná na všetky svetové strany.
Zdôraznil pritom svoju pozíciu lídra, ktorý dokáže komunikovať s oboma stranami konfliktu – s ruským prezidentom Vladimirom Putinom aj ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.
„Myslím si, že musíme s jedným aj druhým viesť normálny dialóg. V Európskej únii v tejto chvíli nevidím dostatočnú vôľu hovoriť o skončení vojnového konfliktu, skôr snahu postupovať v zmysle filozofie ‚mier cez silu‘. Čomu ja neverím. Táto vojna nemá vojenské riešenie,“
vyhlásil Fico.
Chýbajúca európska autorita a vstup do EÚ
Kritikou nešetril ani na adresu vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahraničné veci Kaje Kallasovej. Podľa jeho slov nemá dostatočnú kapacitu na vedenie dialógu, ktorý dnes Európa potrebuje, hoci priznal, že jej chýba aj podpora členských štátov. Európska diplomacia by podľa neho potrebovala silného politika z veľkého štátu, akými boli v minulosti Angela Merkelová či Nicolas Sarkozy.
Hoci prístupové rokovania Ukrajiny do EÚ oficiálne odštartovali, slovenský premiér trvá na tom, že absolútnou podmienkou akéhokoľvek posunu je ukončenie vojny. Mier preto zaradil aj medzi hlavné priority aktuálneho slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej štvorke (V4).
Zároveň upozornil, že Ukrajina by nemala získať žiadne špeciálne výhody na úkor krajín Západného Balkánu. Integrácia východného suseda je však kľúčová aj pre bezpečnosť Slovenska.
„Ja by som bol nerád, aby Slovensko malo za suseda krajinu, kde bude prekvitať organizovaný zločin, preto Ukrajina musí mať nejakú perspektívu. Želám jej perspektívu demokratickej, pokojnej, bezpečnej krajiny,“
uviedol premiér s poukázaním na riziko, ktoré po vojne predstavuje obrovské množstvo vycvičených a ozbrojených ľudí.
Slovensko plánuje pokračovať v pragmatickej pomoci a pripravuje ďalšie spoločné rokovanie vlád, ktoré by sa po dohode s ukrajinskou premiérkou Juliou Svyrydenkovou malo uskutočniť v meste Ľvov.
Ekonomika nesmie ísť na úkor dôchodcov
Okrem zahraničnej politiky sa predseda vlády vyjadril aj k domácim ekonomickým témam. Vláda plánuje v predvolebnom roku 2027 prijímať konsolidačné opatrenia, no cieľom je udržať hospodársky rast nad priemerom eurozóny, k čomu má pomôcť naštartovanie automobilovej výroby.
Pokiaľ ide o kritizovanú transakčnú daň, Fico rázne odmieta návrhy na jej zrušenie výmenou za siahnutie na sociálne štandardy, ako je 13. dôchodok. Vláda je ochotná s podnikateľmi o dani rokovať, no podmienkou je nájdenie iného zdroja financií pre štátny rozpočet.
Kabinet zároveň zvažuje opatrenia na podporu živnostníkov a superodpočty pre firmy investujúce do vedy a výskumu. Cieľom je navrhnúť rozpočet spĺňajúci náročné európske kritériá, hoci úplne vyrovnaný rozpočet označil premiér za nereálny.