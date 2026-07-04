Prvý americký pápež v histórii, Lev XIV., si pripomenul 250. výročie nezávislosti Spojených štátov na mieste, ktoré je symbolom celosvetovej migračnej krízy. Počas sobotnej návštevy talianskeho ostrova Lampedusa vyzval Európu na humánnejší prístup k utečencom a nepriamo skritizoval aj najnovšie migračné pravidlá. Svoju cestu využil i na to, aby si uctil pamiatku obetí a premenoval kľúčové prístavné mólo na počesť svojho predchodcu, pápeža Františka.
Čo je dôležité
- Miesto návštevy: Taliansky ostrov Lampedusa, ktorý predstavuje hlavný záchytný bod pre migrantov v Stredozemnom mori.
- Ostrý odkaz: Pápež vyzval Európu na strategickú integráciu a odsúdil masové deportácie v USA.
- Kontext výročia: Cesta sa symbolicky uskutočnila 4. júla, počas osláv 250. výročia americkej nezávislosti.
- Pocta predchodcovi: Známe Molo Favaloro bolo oficiálne premenované na Mólo pápeža Františka.
Výzva pre Európu a spory s Washingtonom
Rodák z amerického Chicaga, pápež Lev XIV., urobil z ochrany zraniteľných ľudí na úteku jeden z hlavných pilierov svojho pontifikátu. Svoje presvedčenie demonštroval priamo na migračnej „frontovej línii“ na ostrove Lampedusa. Jeho návšteva prichádza vo veľmi citlivom období – len dva týždne po tom, čo Európska únia schválila prísnejšie migračné pravidlá, ktoré rozširujú možnosti zadržiavania a deportácií mimo územia bloku.
Zároveň ide o jasný odkaz domov do Spojených štátov. Hlava katolíckej cirkvi sa už v minulosti dostala do otvorených sporov s administratívou prezidenta Donalda Trumpa pre jej reštriktívny prístup k prisťahovalcom a masové deportácie.
„Európa je schopná riešiť túto krízu v celom regióne komplexným spôsobom. Dokáže prepojiť okamžitú humanitárnu pomoc s dlhodobým strategickým plánom, ktorý zabezpečí prijatie, ochranu, podporu a integráciu migrantov,“
vyhlásil najvyšší pontifex počas svojej homílie, pričom apeloval na vytvorenie bezpečných migračných trás a skvalitnenie života priamo v rozvojových krajinách.
Modlitba pri hroboch a Brána Európy
Pápežov program na ostrove sa začal v tichej pietnej atmosfére. Lev XIV. navštívil miestny cintorín, kde sa pomodlil v špeciálnom sektore vyhradenom pre očíslované hroby neidentifikovaných obetí, ktoré neprežili plavbu cez Stredozemné more. Jeho kroky následne smerovali k pamätníku známym ako Brána Európy, kde sa osobne stretol a porozprával s jednou z migrujúcich rodín.
Dôležitým momentom návštevy bolo aj odhalenie pamätnej tabule. Prístavné mólo, doteraz známe ako Molo Favaloro – miesto, kde sa vyloďujú tisíce zachránených ľudí – po novom ponesie názov Mólo pápeža Františka na znak úcty k zosnulému pontifikovi, ktorý bol rovnako veľkým obhajcom práv utečencov.
Signál pre globálnu politiku
Taliansky ostrov Lampedusa, vzdialený len 145 kilometrov od pobrežia Tuniska, dlhodobo čelí obrovskému náporu. Šesťtisícová komunita miestnych obyvateľov však podľa pápeža opakovane ukazuje svetu lekciu zo solidarity, čo ocenil aj priamo na mieste. Vynárajú sa tu však aj spomienky na obrovské tragédie, akou bolo napríklad stroskotanie lode v roku 2013, pri ktorom zahynulo vyše 360 ľudí.
Na pápežovu cestu okamžite zareagovali aj medzinárodné organizácie. Hovorca Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) Filippo Ungaro zdôraznil význam tohto gesta. Podľa neho pápežova prítomnosť „vysiela jasný signál v čase, keď sa globálna politická debata o migrácii často točí len okolo hraníc a odstrašovania miesto ochrany a zdieľanej zodpovednosti.“