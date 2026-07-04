Sobotné referendum o zásadných zmenách v štáte je v plnom prúde a od občanov si vyžaduje dodržanie prísnych, no jasných pravidiel. Na to, aby mohli Slováci rozhodnúť o zrušení doživotnej renty pre politikov a o obnove kľúčových bezpečnostných inštitúcií, potrebujú predovšetkým platný doklad totožnosti. Kto volí mimo trvalého bydliska, nesmie zabudnúť na vopred vybavený hlasovací preukaz.
Čo je dôležité
- Povinná identifikácia: Každý volič sa musí okrskovej komisii preukázať platným občianskym preukazom.
- Hlasovanie inde: Pre voľbu mimo trvalého pobytu je nevyhnutný hlasovací preukaz, ktorý komisia voličovi odoberie.
- Podmienky účasti: Hlasovať môžu len občania SR s právom voliť do parlamentu, ktorí dovŕšili vek 18 rokov.
- Čas na rozhodnutie: Volebné miestnosti sú otvorené počas celej soboty, zatvoria sa úderom 22.00 h.
Základom je občiansky preukaz
Účasť na celonárodnom referende so sebou prináša základné administratívne povinnosti, bez ktorých občanovi nebude umožnené odovzdať svoj hlas. Ministerstvo vnútra SR dôrazne pripomína, že absolútnou nutnosťou po príchode do pridelenej volebnej miestnosti je preukázanie vlastnej totožnosti.
Tento krok sa vykonáva výlučne predložením platného občianskeho preukazu. Akékoľvek iné doklady nemusia byť komisiou akceptované a volič by sa tak mohol pripraviť o možnosť vyjadriť svoj postoj.
Prísne pravidlá pre cestujúcich voličov
Pokiaľ sa volič v deň konania referenda nenachádza v mieste svojho trvalého bydliska a chystá sa odvoliť v inom meste či obci, bežný občiansky preukaz mu stačiť nebude. Ku dverám komisie musí prísť vybavený aj špeciálnym hlasovacím preukazom.
„Volič predloží spolu s občianskym preukazom aj hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia následne odoberie a natrvalo ho pripojí k oficiálnemu zoznamu voličov.“
Právo zakrúžkovať odpovede na hlasovacom lístku má každý občan Slovenska, ktorý spĺňa podmienky pre voľby do Národnej rady SR, čo v praxi znamená, že najneskôr v deň konania referenda oslávil svoje 18. narodeniny.
Dve zásadné otázky
V prebiehajúcom referende majú Slováci možnosť vyjadriť sa k dvom veľmi konkrétnym spoločenským témam. Prvá referendová otázka zisťuje, či občania súhlasia s definitívnym zrušením takzvanej doživotnej renty pre vrcholových politikov, ktorá sa aktuálne týka napríklad aj úradujúceho premiéra Roberta Fica (predsedu strany Smer-SD).
Druhá otázka je zameraná na oblasť spravodlivosti a bezpečnosti. Voliči v nej rozhodujú o tom, či by mali byť opätovne zriadené nedávno zrušené inštitúcie – Úrad špeciálnej prokuratúry a Národná kriminálna agentúra.