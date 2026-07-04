Ukrajinská armáda podnikla masívny dronový nálet na strategickú ropnú infraštruktúru hlboko v ruskom vnútrozemí. Útoky zasiahli ciele v okolí Petrohradu pri Baltskom mori, vzdialené viac ako 850 kilometrov od ukrajinských hraníc. Kým Kyjev hlási úspešné zásahy ropných terminálov a pevnosti Kronštadt, Kremeľ hovorí o stovkách zostrelených bezpilotných lietadiel. Ruská odveta medzitým zasiahla obytné štvrte v ukrajinskom meste Sumy, kde hlásia obete a zranených.
Čo je dôležité
- Úder v Baltskom mori: Ukrajinské drony preleteli vyše 850 km a zaútočili na ropné ciele v Leningradskej oblasti.
- Zasiahnutý prístav: Trosky dronov dopadli v prístave Vysock, neoficiálne zdroje hlásia požiar ropného terminálu.
- Zelenského potvrdenie: Prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil úspešné zásahy infraštruktúry a pevnosti Kronštadt.
- Tragédia v Sumách: Ruské nálety riadenými bombami zdevastovali centrum mesta Sumy, zahynuli najmenej štyria ľudia.
Drony ochromili ropné terminály
Ukrajina opäť demonštrovala schopnosť zasahovať ciele hlboko za frontovou líniou. Terčom rozsiahlej nočnej operácie sa stali kľúčové ruské ropné zariadenia pri Baltskom mori v bezprostrednom okolí Petrohradu. Ruské úrady priznali, že len v regióne museli čeliť náletu, pri ktorom bolo podľa ich tvrdení zostrelených 72 nepriateľských dronov.
Gubernátor Leningradskej oblasti Alexander Drozdenko spresnil, že úlomky zostrelených aparátov dopadli v strategickom prístave Vysock vo Fínskom zálive. Práve tam sa nachádza obrovský terminál slúžiaci na nakladanie ropy, ktorý generuje významné finančné príjmy pre ruskú štátnu pokladnicu.
Podľa videí a informácií, ktoré sa šíria na ruských a ukrajinských kanáloch platformy Telegram, však mohol byť zásah omnoho vážnejší. Zdroje uvádzajú, že v zasiahnutom termináli priamo v petrohradskom prístave vypukol rozsiahly požiar, k čomu sa však oficiálne ruské miesta nevyjadrili.
Úspech v Kronštadte potvrdil aj Kyjev
K nočným úderom sa na sociálnej sieti X prihlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Vyzdvihol prácu domácich obranných síl, ktorým sa podarilo paralyzovať infraštruktúru financujúcu ruskú vojnovú mašinériu.
„Ukrajinské obranné sily úspešne zasiahli prístavnú ropnú infraštruktúru a zároveň zaznamenali úspešné zásahy v Kronštadte. Vzdialenosť zasiahnutých cieľov je viac ako 850 kilometrov od našich hraníc.“
Kronštadt je historické, silne opevnené prístavné mesto ležiace na ostrove Kotlin vo Fínskom zálive, zhruba 30 kilometrov západne od Petrohradu. Ruské ministerstvo obrany masívny útok potvrdilo, no obmedzilo sa na vyhlásenie, že v noci bolo nad celým územím krajiny zachytených až 389 ukrajinských bojových dronov.
Ruská odveta v Sumách trhala obytné domy
Kým na ruskej strane mala vojna ekonomický charakter, na severovýchode Ukrajiny priniesla ďalšie nevinné obete. Ruská armáda v piatok večer surovo bombardovala mesto Sumy. Podľa regionálnej správy zaútočilo Rusko na samotné centrum mesta šiestimi ničivými riadenými bombami, ktoré ruské lietadlá zhadzujú z bezpečnej vzdialenosti mimo dosahu ukrajinskej protivzdušnej obrany.
Následky sú katastrofálne. Bomby zasiahli a zdemolovali obytný dom. Podľa doterajších správ Volodymyra Zelenského najmenej štyria ľudia zahynuli a ďalších 27 utrpelo zranenia. Záchranné práce na mieste naďalej pokračujú, keďže pod troskami zničenej budovy sa podľa úradov stále nachádzajú preživší.