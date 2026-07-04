Úradujúci americký prezident Donald Trump otvorene odmieta akékoľvek obvinenia z konfliktu záujmov v súvislosti s rozsiahlymi podnikateľskými aktivitami jeho rodiny. V najnovšom televíznom rozhovore obhajoval stomiliónové zisky z obchodovania s kryptomenami s tým, že na nich nie je nič nezákonné a svoje investície údajne vôbec nesleduje, keďže ich správu plne prenechal svojim deťom.
Čo je dôležité
- Obrana rodiny: Americký prezident Donald Trump odmieta tvrdenia o konflikte záujmov v podnikaní jeho rodiny.
- Miliardové zisky: Podľa daňového priznania zarobil v roku 2025 na kryptomenách vyše miliardy dolárov.
- Podpora kryptomien: Jeho administratíva po opätovnom nástupe k moci výrazne podporuje trh s digitálnymi menami.
- Správa majetku: Trump tvrdí, že o financiách s rodinou nehovorí a majetok spravuje predovšetkým jeho syn Eric.
Miliarda dolárov v digitálnej mene
Prezident Spojených štátov Donald Trump sa ocitol pod paľbou kritiky pre svoje finančné aktivity, no on sám na nich nevidí nič problematické. V televíznom rozhovore pre stanicu CNBC uviedol, že jeho nedávne obchody s kryptomenami nevyvolávajú konflikt záujmov, keďže sú plne v súlade so zákonom.
Ako odhalilo nedávno zverejnené daňové priznanie, Trump zarobil v roku 2025 iba na operáciách s kryptomenami astronomickú sumu presahujúcu jednu miliardu dolárov (v prepočte približne 877 miliónov eur). Tieto obchody prebehli prostredníctvom podielu v spoločnosti, ktorú priamo vlastní a riadi jeho rodina.
Úplné odstrihnutie od investícií?
Kritici poukazujú najmä na fakt, že Trumpova administratíva od jeho opätovného nástupu do úradu výrazne a systematicky podporuje uvoľňovanie pravidiel pre obchodovanie s digitálnymi menami. Prezident sa však bráni tvrdením, že do samotného riadenia týchto aktív vôbec nezasahuje.
Údajne nemá o svojich investíciách žiadnu vedomosť, pretože zveril všetky rodinné finančné záležitosti do rúk svojich detí, pričom hlavnú úlohu v tomto smere zohráva jeho syn Eric Trump. Šéf Bieleho domu prízvukuje, že sa s nimi o žiadnych obchodných záležitostiach radšej vôbec nerozpráva.
Daň za pobyt v Bielom dome
Donald Trump sa v spomínanom rozhovore svojich potomkov verejne zastal. Zdôraznil, že to v súčasnosti nemajú vôbec ľahké, a to paradoxne práve preto, že ich otec je prezidentom USA.
Pripustil, že funkcia prezidenta je natoľko mocná, že verejnosť či politickí oponenti môžu prakticky akýkoľvek čin jeho rodiny vnímať ako možný konflikt záujmov. Odmieta však, aby pre jeho politickú kariéru museli jeho blízki stopnúť svoje dlhoročné aktivity a vzdať sa svojich životov.
„Ale aj oni majú svoj život. Podnikali dávno predtým, ako som vôbec začal uvažovať o kandidatúre na prezidenta.“
uzavrel túto tému americký prezident.